Marvel : Les 5 morts les plus douloureuses du MCU

merveille

Il arrive souvent qu’un héros ou un personnage très spécial perde la vie lors des événements d’un film. Cinq cas tristes dans le MCU !

©IMDBHombre de Hierro

Le Univers cinématographique Marvel Il a un grand nombre de personnages qui vivent en danger constant et parfois les créatifs derrière les projets décident « tuer » à ces héros ou méchants. Certes, ces morts peuvent être douloureuses pour les téléspectateurs qui ont même souvent versé une larme dans la salle de cinéma.

Depuis sa création en 2008, plusieurs personnages sont morts dans le MCU, dont des héros et des méchants. Aujourd’hui, dans Spoiler, nous allons nous souvenir de 5 décès paradigmatiques qui ont marqué ce Univers cinématographique pour ce qu’ils signifiaient à la fois à l’extérieur et à l’intérieur.

+ Morts tristes dans le MCU

5. Peggy Carter

La femme qui a capturé le cœur de Captain America lui-même et l’un des responsables de la fondation de l’organisation SHIELD. Il est décédé en 2016 après avoir vécu une longue vie. La vérité est que ce fut une perte sensible pour Steve Rogers, qui s’est rendu à Londres pour les funérailles de sa bien-aimée avec Sam Wilson, Natasha Romanoff et la nièce de Peggy, Sharon Carter.

4. Vif-argent

Pietro Maximoff était le frère de Wanda qui a été soumis à des expériences par HYDRA qui lui ont donné un pouvoir très spécial : la super vitesse. Il a rejoint Ultron avec l’intention de se venger de Tony Stark et de détruire les Avengers, mais après avoir réalisé qu’il était du mauvais côté de la justice, il a rejoint les héros pour mourir dans une bataille en Sokovie, sacrifiant sa vie pour sauver Hawkeye et un enfant inconnu.

3. Veuve noire

Natasha Romanoff et Clint Barton étaient de grands amis et ensemble ils avaient pour mission d’obtenir la Soul Stone. La vérité est que de toutes les Infinity Stones, c’est la plus spéciale, car elle nécessite un sacrifice. Hawkeye et Black Widow se sont battus pour donner leur vie afin d’inverser les actions de Thanos et finalement c’est elle qui a sauté dans le vide pour donner son âme pour l’objet précieux.

2. Tante May

La tante de Peter Parker était convaincue que tout le monde avait quelque chose de bien à donner dans cette vie et c’est ainsi qu’elle a appris à Spider-Man qu’il devait se battre même dans les causes les plus difficiles. C’est ainsi que le héros a tenté d’aider The Green Goblin, Doc Ock, Electro, Sandman et The Lizard à revenir à leurs réalités. Malheureusement, Norman Osborn a attaqué May et l’a tuée, marquant à jamais la vie de Peter. Tristesse infinie !

1. Homme de fer

Au cours de la bataille finale entre les héros de la Terre et les forces de Thanos pour voir qui contrôlait le Gauntlet Infinity, Iron Man se retrouve face à face avec le Mad Titan, qui lui a assuré que sa volonté était « inévitable ». Cependant, Tony Stark n’a jamais abandonné et a pu voler les Infinity Stones à Thanos et avec un « gantelet » spécial conçu pour l’occasion, il a fait son propre cliché victorieux, la dernière action d’un véritable héros.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂