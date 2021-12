Marvel Legend déclare Jon Bernthal le parfait punisseur

Le vice-président exécutif et directeur créatif de Marvel, Joe Quesada, pense que Jon Bernthal est le choix parfait pour The Punisher.

La légende de Marvel Joe Quesada a officiellement déclaré ce que nous savions tous : Jon Bernthal est l’acteur parfait pour jouer Le punisseur. Quesada, vice-président exécutif et directeur créatif de Marvel, a discuté de la représentation du personnage dans la récente série Netflix avec Marvel Entertainment et de leur segment le plus récent de Prop Store et a qualifié Bernthal de choix parfait pour l’anti-héros au crâne.

« Jon était cette star montante, vous savez, nous l’avions vu dans un tas de choses différentes mais nous savions juste que c’était Frank Castle. C’est très facile, je pense, de dépeindre un personnage comme ça dans un manière très unidimensionnelle. Mais numéro un, il avait des scripts incroyablement profonds et riches et Jon a tellement apporté au personnage de Frank. »

Vous auriez du mal à en trouver beaucoup (le cas échéant) punisseur les fans qui ne sont pas d’accord avec l’approbation par Quesada de Jon Bernthal en tant que justicier violent de Marvel. Bernthal était plus que capable d’imprégner Frank Castle, intimidant et souvent impitoyable, d’un véritable pathétique, Quesada révélant le moment qui mettait le mieux en valeur le talent de l’acteur.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Je ne vais pas le gâcher. Mais il y a un moment dans le dernier épisode de la saison 1 (« Memento Mori ») – où [Bernthal] récite une ligne — et il la récite jusque dans le canon de l’appareil photo. C’est un château de Frank que je n’ai jamais vu auparavant mais qui était très familier en même temps. Et c’est tout à l’honneur de Steve et de son équipe, ainsi que de Jon et de la façon dont il l’a ramené à la maison. »

Présenté en tant que justicier Marvel bien-aimé dans la première saison de Netflix casse-cou avant de mener deux saisons de Le punisseur, Jon Bernthal s’est avéré être un casting aussi parfait que Frank Castle que les fans réclament son retour depuis. Bien que rien n’ait été confirmé jusqu’à présent, des rumeurs persistent selon lesquelles Marvel Studios envisage de ramener Charlie Cox dans le rôle de Daredevil et Jon Bernthal dans le rôle de The Punisher. Des rapports récents ont affirmé qu’ils seraient ajoutés à l’univers cinématographique Marvel, avec les mêmes acteurs jouant les personnages, dont chacun subira un « redémarrage en douceur ».

Pour ce que cela vaut, Jon Bernthal lui-même a exprimé son dévouement et son lien avec le personnage, affirmant qu’il aimerait reprendre le rôle de Frank Castle tant qu’il est fait correctement. « J’étais donc vraiment reconnaissant, respectueux et fatigué des endroits où ce rôle m’a emmené et du monde dans lequel je devais vivre », a déclaré l’acteur plus tôt ce mois-ci. « Cela étant dit, c’est là que ce personnage doit être. Cela doit être un niveau d’obscurité. Je pense que s’il y a un relâchement sur ce personnage, vous ne rendez pas service au personnage, à chaque itération du personnage, à chaque bande dessinée qui a précédé et à tous les fans incroyables du personnage. Ce personnage signifie tellement pour les gens dans l’armée. Donc, comme je l’ai déjà dit, il ne s’agit pas de savoir si vous faites le personnage ; il s’agit de savoir si vous pouvez le faire correctement, et je suis seulement intéressé à le faire correctement. »





Jon Bernthal est récemment apparu aux côtés de Will Smith dans le biopic sportif King Richard.





Jon Bernthal n’exclura pas de jouer à Wolverine mais ressusciterait plutôt le Punisher La star de Punisher dit que jouer Wolverine dépendrait du scénario, mais qu’il préférerait de loin revenir en tant que Frank Castle.

Lire la suite





A propos de l’auteur