Marvel : le tournage de Doctor Strange dans le multivers de la folie se termine

La fin de Spider-Man : Pas de chemin à la maison fait quelque chose de clair à tous les fans de la Univers cinématographique Marvel: Le studio doit sortir de nouveaux films au plus vite ! Et selon le calendrier, celui qui est proche de sa première n’est rien de moins que Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui viendra comme une nouvelle façon d’explorer l’incertain multivers. Aujourd’hui le titre est retombé dans les tendances puisque vient de finir ses enregistrements.

ce sera pour lui 6 mai 2022 quand les événements du troisième film Spider-Man avec Tom Holland ils sont repris dans un nouveau film avec le blockbuster auquel la franchise de super-héros a déjà habitué ses fans. Cette fois, vous aurez Les recherches du Dr Stephen Strange sur la pierre du temps comme attraction principale. Son synopsis officiel se lit comme suit : « Un ami devenu ennemi, il s’avérera que Strange déchaîne un mal indicible”.

De cette façon, nous reverrons Benedict Cumberbatch dans le rôle principal, après son film captivant sorti en 2016 qui était chargé de raconter la manière dont le chirurgien est devenu un Sorcier Suprême. Vous ne serez pas seul, car ils vous accompagneront à nouveau Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer) et Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo). De même, il sera incorporé Elizabeth Olsen, après une performance inoubliable de sorcière écarlate dans WandaVision.

Et bien que tout semble prêt pour l’avant-première… son tournage vient de se terminer ! Bien que le tournage ait commencé il y a quelques mois, le pandémie de Coronavirus mis en pause les enregistrements en Sam Raimi. Il y a quelques semaines, Cumberbatch a fait référence à la problèmes logistiques avec Empire Magazine : « Enous sommes au milieu de nouvelles images, travaillant incroyablement dur pour que cela fonctionne et profiter de tout le potentiel du film. Il y a des parties que nous souhaitons faire mieux, mais qui étaient également impossibles à réaliser en raison des protocoles Covid-19. Nous avons beaucoup de retard dans la production pour cette raison”.

Pour rassurer les fans, il a de nouveau évoqué le sujet dans The Today Show : «Attendez choses extraordinaires. Nous l’améliorons encore plus et nous devrons attendre mai”. Les théories indiquent que les détails de l’intrigue ont dû être retouchés après la finale impressionnante de la première saison de Loki, ainsi que la possibilité d’ajouter de nouveaux personnages, étant donné que Wong est apparu dans la scène post-générique de Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux.

