Marvel : le salaire ridicule que Vin Diesel a reçu pour avoir joué Groot dans Les Gardiens de la Galaxie

merveille Il a une infinité de personnages et d’histoires dans ses différents films. Parmi eux se trouve gardiens de la Galaxie, qui sortira bientôt un troisième tome. Ce sera en 2023 que ce film d’aventure et fantastique qui provoque tant de fureur revient dans les salles, obligeant ses grands protagonistes à se mettre à nouveau dans la peau des personnages les plus célèbres de la galaxie.

Et, ainsi que Chris Pratt dans Star Lord, Dave Bautista dans Drax the Destroyer et Karen Gillan dans Nebula, qui sera également de retour dans gardiens de la Galaxie est vin Diesel. L’acteur, qui est l’un des plus connus d’Hollywood, fait partie de ces films depuis leur première sortie en 2014 car il incarne l’un des personnages les plus aimés de tous, Groot.

Bien qu’il n’agisse pas, puisque Groot est l’un des Gardiens animés, la gentillesse qu’il génère chez tous les fans de MCU est inégalée. De plus, les seules lignes de cet arbre disent « Je suis Groot » et cela a déjà laissé une marque spéciale sur tous les films qui racontent cette histoire. Cependant, le fait que ce soit la même vin Diesel Celui qui prononce ces mots s’est avéré être beaucoup plus coûteux pour l’étude qu’ils ne l’avaient prévu.

D’après ce qui s’est passé en 2017 lorsque Diesel a été établi comme l’un des trois acteurs les plus chers d’Hollywood, Marvel lui aurait versé au total près de 54,5 millions de dollars entre gardiens de la Galaxie 1 et 2. Et maintenant, avec l’arrivée du troisième volet, on suppose qu’il recevra environ 10 millions de dollars rien que pour le troisième volume.

A noter qu’en 2014, avec la première du premier film, vin Diesel n’a travaillé que sur merveille et cette année-là, il a déclaré des gains de 23 millions de dollars entre son script Groot et quelques publicités. A tel point qu’à cette occasion, il pourrait toucher le même montant du premier ou, en fait, bien plus, mais il n’est pas encore totalement confirmé à combien s’élève le salaire convenu.

