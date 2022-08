Marvel : le réalisateur des Quatre Fantastiques arriverait de WandaVision

in

Après le départ de Jon Watts, Fantastic Four s’est retrouvé sans réalisateur et maintenant une rumeur semble forte qui pointe vers le cinéaste de WandaVision pour le travail.

©IMDBLes Quatre Fantastiques de 2005 et 2007

Les Les quatre Fantastiques Jusqu’à présent, ils n’ont pas eu beaucoup de chance sur grand écran avec leur première version sortie en 2005 sans grand succès, qui a eu une suite en 2007 avec les débuts de Silver Surfer aux côtés de la première famille de super-héros. Plus tard, un redémarrage arrivera qui échoua complètement avec une acceptation de 9% parmi les critiques de Tomates pourries et un maigre 18% du public en général. Pour cela Kévin Feig est très prudent avec cette propriété lorsqu’il s’agit de l’apporter au MCU !

La vérité est que jusqu’à il y a quelque temps, le directeur de Les quatre Fantastiques dans le Univers cinématographique Marvel j’allais être jon wattstalent avéré pour la marque, après tout, il est le cinéaste responsable de la trilogie de homme araignée dans le MCU, y compris, bien sûr, le méga-succès Pas de retour à la maison qui a porté le mythe de Spidey à des niveaux insoupçonnés par les fans du personnage.

Malheureusement Les quatre Fantastiques n’a plus jon watts en tant que directeur, mais un autre homme de la maison serait sur le point de prendre cette responsabilité. On se réfère à Matt Shakmanle même cinéaste à l’origine de la série de Disney+ WandaVisionune émission de télévision avec une approche révolutionnaire de ce que la marque avait fait jusque-là grâce à son comédie de situation qui montrait Wanda et Vision vivant à Westview où ils ont fondé une famille. C’est du moins ce qu’il semblait au premier abord…

Une vieille connaissance de la maison pour FF

Tellement de Le Direct Quoi Le journaliste hollywoodien ils ont prévu que Matt Shakman négocie sa participation à Les quatre Fantastiques même s’il y avait encore un problème avec l’emploi du temps du réalisateur. Il allait diriger la quatrième entrée de la franchise Star Trek avec Chris Pine dans le rôle du capitaine Kirk, Zachary Quinto dans Spock et Zoe Saldaña dans Uhura, entre autres. À présent primordial a rapporté que Shakman s’est retiré de ce projet pour faire place à merveille.

Shakman s’est fait un nom en tant que réalisateur de télévision avant de rejoindre WandaVision. Certains de ses crédits de réalisation d’émissions de télévision incluent Les garçons, Game of Thrones, Fargo, Mad Men, Succession Oui Il fait toujours beau à Philadelphie. C’est un vrai mélange très éclectique de genre, de drame et de comédie. fans de Les quatre Fantastiques ils peuvent être tranquilles si ce talent dirige le destin de leurs héros dans le MCU.

Si Shakman reprend effectivement le film, la prochaine étape consiste à caster la première famille de super-héros. Jean Krasinski a prêté son corps à Reed Richards en Doc étrange 2 mais il n’est pas clair qu’il reviendra au MCU dans ce même rôle. Kévin Feig veut inaugurer la Phase 6 du Univers cinématographique Marvel avec ce film qui sortira au cinéma le 8 novembre 2024 et tout doit se passer parfaitement.

