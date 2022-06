Marvel : Le réalisateur de The Batman sera-t-il derrière Wolverine ?

MERVEILLE

Matt Reeves se penche sur la possibilité de rejoindre l’univers cinématographique Marvel. Dites adieu à DC Comics ?

© GettyMatt Reeves pourrait diriger Wolverine pour Marvel Studios.

Avant de Doctor Strange dans le multivers de la folienul doute que la grande sortie en salles avait été homme chauve-souris. Mettant en vedette Robert Pattinson, le film a connu un boom au box-office car il présentait le super-héros classique comme jamais auparavant. De cette façon, Matt Reeves -son réalisateur- s’est imposé comme l’un des cinéastes à l’avenir intéressant au sein de la franchise. Pourriez-vous sauter à Studios Marvel de la main de carcajous?

C’était en mars de cette année lorsque la bande de Warner Bros. est sortie en salles promettant un côté détective et obscur de Bruce Wayne. Avec un excellent accueil critique, il a présenté le super-héros dans sa deuxième année en combattant le crime et en essayant de résoudre la corruption à Gotham City, tout en combattant le Riddler. Disponible en hbo maxle travail de Matt Reeves a reçu toutes sortes d’éloges à travers le monde.

C’est ainsi que les cinéphiles attendent avec impatience la possibilité pour le réalisateur de s’impliquer pleinement dans l’univers des super-héros. Il en sera ainsi! en ce moment il travaille sur retombées de la même franchise que manchot et une série de l’asile d’Arkham. Cependant, Marvel pourrait le chercher pour rejoindre le redémarrage de Wolverine à l’écran. Pour le moment, on ignore si cela pourrait être dans un film ou une série sur Disney+, mais les bases seraient plus qu’établies.

Depuis que Kevin Feige v.confirmé au San Diego Comic-Con en 2019 que le X Men Ils rejoindraient l’univers cinématographique Marvel, différents clins d’œil sont apparus dans les productions indiquant clairement que cela se rapproche. L’apparition d’Evan Peters en tant que Pierre dans WandaVision et celui de Professeur X dans Doctor Strange dans le multivers de la folieexcite les fans de la franchise avec la possibilité de revoir le personnage joué par Hugh Jackman.

Ce saut entre les univers est-il possible ? Matt Reeves a tenu le dialogue avec Variety lors du lancement de Homme chauve-sourisN : « J’ai beaucoup de respect pour Kevin Feige et pour les réalisateurs de Marvel. Mais pour être honnête, je ne sais pas comment je ferais pour m’en sortir. Il doit y avoir un certain niveau de découverte pour moi, où j’ai une certaine liberté pour trouver mon chemin. Si je dois entrer dans quelque chose qui est déjà trop ferme, je pense que je me perdrai. Et je ne pense pas qu’ils seraient heureux avec moi non plus”.

