Marvel : le réalisateur de Blade quitte le film

Lame est l’un des films les plus attendus du fandom Marvel qui allait commencer à tourner en novembre mais a malheureusement perdu son réalisateur.

le remake de Lame C’est l’un des projets les plus importants de la Univers cinématographique Marvel parce que c’est un personnage Kévin Feig il a toujours voulu avoir dans le MCU en plus d’être un anti-héros qui a une base de fans importante et comme si tout cela ne suffisait pas, l’acteur qui donnera vie au Daywalker est Mahershala Alilauréat d’un Oscar et un vrai talent.

Lame allait commencer le tournage en novembre prochain comme stipulé dans le calendrier de production, mais maintenant de mauvaises nouvelles menacent le calendrier du projet tant attendu de merveille. Le journaliste hollywoodien a rapporté que le réalisateur du film, Bassam Tarika été retiré du projet un peu plus d’un mois après le début de la production.

merveille en a profité pour faire une déclaration spéciale expliquant la situation du réalisateur et sa continuité en tant que producteur du film : « En raison des changements en cours dans notre calendrier de production, Bassam ne continuera plus en tant que réalisateur de Blade, mais continuera à produire le film. Nous apprécions le talent de Bassam et tout le travail qu’il a fait pour amener Blade là où il est. ».

Le réalisateur de Blade quitte le film

le renonçant Bassam Tarik Il a ajouté dans une déclaration personnelle : « Ce fut un honneur de travailler avec les gens formidables de Marvel. Nous avons pu réunir un casting et une équipe incroyables. J’ai hâte de voir où le prochain réalisateur emmènera le film. ». Il n’y a pas encore d’annonce concernant le remplacement possible de Bassam Tarik en tant que réalisateur du remake de Lame ni s’il y aura un retard dans le tournage de la bande.

Lame a été créé par Marv Wolfman et l’artiste Gene Colan en 1973 en tant qu’adversaire héroïque dans les pages de Le tombeau de Dracula. Le chasseur de monstres à moitié vampire a parfois titré ses propres histoires et a gagné en popularité lorsque wesley bécassines a joué le personnage sur grand écran en 1998. L’acteur est revenu pour deux suites avant que les droits du film ne reviennent finalement à merveille cependant Kévin Feig jamais eu l’intention de l’ajouter au MCU.

Comme nous l’avons dit précédemment dans cette note Mahershala Ali assumera le rôle de Lame dans le MCU, après avoir fait une apparition vocale en tant que personnage du film Éternels dirigée par Chloé Zhao. Les membres de la distribution précédemment révélés pour le film Daywalker incluent Delroy Lindo et Aaron Pierre. Actuellement, on s’attend à ce que le redémarrage de Lame atteindre les cinémas du monde le 3 novembre 2023.

