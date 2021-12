Marvel : le personnage de Spider-Man qui devrait avoir un spin-off

Notre ami et voisin Peter Parker traverse l’une des meilleures semaines depuis sa création, puisqu’il y a quelques jours, il a été créé dans le monde entier Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le film le plus attendu par les fans de l’univers cinématographique Marvel. C’était une longue attente qui s’est terminée, mais en même temps la franchise a ouvert les portes à un autre personnage très spécial qui a tout pour avoir un spin-off.

Tom Holland il a de nouveau enfilé le costume Spidey et le répétera dans la prochaine trilogie sur laquelle il travaille déjà aux côtés de Sony et du MCU. Dans cette aventure, l’identité de Parker a été révélée et il se rend chez le docteur Strange pour tenter de renverser la situation, mais au milieu d’un sort, les choses tournent mal et le multivers s’ouvre avec l’arrivée de grands méchants connus. Cependant, aucun de ceux qui apparaissent dans le film n’en a actuellement assez pour son propre projet.

+ Le spin-off que ce personnage de Spider-Man devrait avoir

Le rêve de milliers de personnes s’est réalisé mercredi dernier, le 15 décembre. On ne parle pas du tout de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, mais de la série de Oeil de faucon sur le service de streaming Disney +. Là, il a finalement été révélé que Vincent D’Onofrio va redonner vie à Kingpin, le grand antagoniste de la série casse-cou sur Netflix et depuis Spider-Man : dans le Spider-Verse, face à Miles Morales.

Selon l’avis des fans, C’est le méchant qui s’est le mieux adapté en version live-action. Comme nous le savons, le personnage est déjà dans le MCU et on pense qu’il y restera longtemps, donc un film d’introduction autonome à l’univers de Spider-Man avec son histoire personnelle et avec des touches similaires à Joker Avec une cote R, il serait idéal pour se fondre plus tard en tant que personnage vraiment effrayant qui n’a pas de super-pouvoirs, mais a montré la force de résister à ses rivaux.

Dans le cas où les grands esprits de Sony et du MCU ne croient pas qu’il s’agit d’une avenue fiable car ils chercheront à le relier à Homme araignée Depuis l’autre côté, L’histoire de Kingpin pourrait commencer dès le point culminant de la série Oeil de faucon, mercredi prochain, 22 décembre. Comme nous savons, Disney + prépare une série de Chassèrent, dont le père a été assassiné sur ordre de Fisk Wilson, bien qu’il l’ait adoptée plus tard comme sa fille pour la former sous son commandement. Cette prochaine fiction pourrait en montrer plus sur cette relation, facilitant encore l’intégration du personnage joué par Vincent D’Onofrio.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂