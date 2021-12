Marvel : le nouveau super-héros que Hawkeye pourrait présenter

Oeil de faucon a été présenté comme l’événement de Noël de la Univers cinématographique Marvel (MCU), avec ses six épisodes complètement ancrés dans les fêtes de fin d’année. Avec quatre épisodes déjà diffusés et deux à venir, les bases étaient posées pour l’apparition de différents personnages. De l’évidence, comme Kate évêque dans le nouveau rôle d’héroïne, jusqu’à la possibilité que le Pivot central à partir de Vincent D’Onofrio être le méchant à vaincre.

Dès le dernier épisode, une théorie a commencé à prendre de plus en plus de force. Il s’agit de la possibilité que Laura Barton (Linda Cardellini) est en fait Oiseau moqueur et ont travaillé toutes ces années sous couverture. La première apparition du personnage était dans Avengers: l’ère d’Ultron, en 2015, et depuis, elle a été aperçue au compte-gouttes, sans dévoiler trop d’informations la concernant.

Dans les épisodes de Oeil de faucon vu, il a été annoncé que Laura Barton fonctionne beaucoup plus côte à côte avec Clint qu’on ne le croyait. Non seulement elle parle couramment l’allemand et connaît les techniques de son mari en matière de collecte d’informations, mais elle a également ses propres stratégies et est très efficace pour lui fournir les informations dont elle a besoin. Barton lui demande. Ne serait-il pas étrange que, comme Clint, Laura J’étais aussi agent de BOUCLIER et que personne ne sait.

Le problème avec cette théorie est que dans le MCU il y a déjà une héroïne que les fans connaissent comme Oiseau moqueur. Il s’agit de Morse Bobbi, interprétée par Adrianne Palkicki dans plus de 30 chapitres de Agents du SHIELD, bien que dans cette production il n’ait jamais été officiellement baptisé de ce nom. De toute façon, ça pourrait être comme avec Veuve noire, qu’il s’agit d’une version différente entraînée de la même manière.

Ce que disent les bandes dessinées à propos de Mockingbird

Il y a un élément qui pour les fans de MCU sert de justification plus qu’importante lorsque l’on pense à Laura Quoi Oiseau moqueur. Dans les articles de bandes dessinées, Clint Barton entretient un lien professionnel et affectueux avec Oiseau moqueur. Par conséquent, il pourrait arriver que dans cette chronologie, Laura a fonctionné dans le passé avec Clint et s’est retiré pour s’occuper de sa famille. En tout cas, ce serait une explication un peu faible, étant donné que si c’était le cas, Barton aurait dû faire la même chose.

