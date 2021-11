Marvel : le méchant invincible qui apparaîtra après Eternals

Les Univers cinématographique Marvel il ne cesse d’étonner ses fans. Est-ce cela qui a commencé comme une franchise basée sur bandes dessinées de super-héros, aujourd’hui elle est devenue l’une des sagas les plus réussies du cinéma. Et de plus en plus d’acteurs rejoignent la compagnie pour interpréter nouveaux personnages. En fait, l’un d’eux pourrait arriver très bientôt, après la sortie en salles. Éternels.

Le studio a sécurisé quelques projets et phases renouvelées pour votre avenir. Beaucoup d’entre eux ont déjà été annoncés et ont de nombreuses théories créées par les internautes où ils parient sur quels rôles pourraient apparaître. Après le film réalisé par le La lauréate des Oscars Chloé Zhao a eu son lancement officiel avec un casting très prestigieux comme attraction principale, Marvel a laissé la porte ouverte à un méchant avoir votre présentation.

Alerte spoil! A la fin du film, l’un des scènes post-crédits expose une partie des Éternels et sa première rencontre avec Eros, le frère de Thanos. Ce personnage est joué par rien de moins que Harry Styles Et cela a déjà généré d’énormes attentes pour l’avenir du chanteur et acteur britannique. Là, ils voient aussi Druig (Barry Keoghan), Thena (Angelina Jolie) et Makkari (Lauren Ridloff) penser à partir à la recherche d’autres Éternels.

Ce n’est pas seulement un groupe de super-héros : c’est une race immortelle d’élite qui semblait jusqu’à présent inconnue. Cependant, tous ont vécu secrètement sur Terre pendant des années pour protéger et former les civilisations. Et alors qu’ils devaient rester en dehors de cela, alors même que Thanos a fait disparaître la moitié de la population, ils sont maintenant obligés de sortir de l’ombre pour se rallier et affronter le plus vieil ennemi de l’homme : les Deviants.

De cette façon, il est fort probable que Marvel Studios introduira dans son univers Uranus, un méchant invincible qui appartient à la race et qui s’est démarqué dans les bandes dessinées. Il y est présenté comme un chef militaire qui a déclenché une guerre civile dans le but d’élever sa course contre l’humanité. Cependant, son frère Kronos l’a vaincu et l’a exilé sur la planète Uranus, où ils se sont battus avec les soi-disant Kree. vient de survivre Su-sanqui est allé sur la planète Titan, marié avec A’Lars et eut deux fils qu’il nomma Thanos et Éros.

