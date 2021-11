Marvel: le geste de Harry Styles envers Lauren Ridloff dans Eternals qui a ému les fans

Les Univers cinématographique Marvel il ne cesse d’étonner ses fidèles fans à chacun de ses films. Au fur et à mesure que la saga avance, le la diversité apparaît fermement en train de s’introduire et de montrer que de nombreux stéréotypes ont été laissés pour compte. Éternels, le dernier film sorti par la société de Kevin Feige, est arrivé pour abattre de nombreux préjugés et présenter des héros aux qualités très différentes les uns des autres.

L’un des plus surprenants est Makkari, le personnage joué par Lauren Ridloff. Réalisé par le lauréat d’un Oscar Chloé Zhao, l’actrice s’est mise dans la peau de l’un des Éternel. Son pouvoir ? C’est la femme la plus rapide de l’univers et grâce à sa supervitesse cosmique, il peut rechercher des planètes pour les membres de sa race immortelle. Elle a réussi à explorer chaque centimètre carré de la Terre et c’est exactement ce qui la déçoit : il y a beaucoup plus de planètes à parcourir au lieu de toutes rester au même endroit.

Lauren Ridloff s’est démarquée, cette fois, pour avoir donné vie à le premier super-héros sourd de l’univers cinématographique Marvel. Elle, également malentendante, n’a jamais vu cela comme un obstacle et savait auparavant briller dans Les morts qui marchent. Cependant, il est vrai que de nombreuses fois sur le plateau, il nécessite d’autres moments ou a besoin de l’aide d’un interprète. Mais l’aide de harry styles c’était plus que satisfaisant lors de l’enregistrement.

Alerte spoil! Le chanteur britannique a participé avec une apparition sur la scène post-générique en se présentant comme Eros, le frère de Thanos. À cet égard, il a récemment commenté dans une interview : «Aucun de nous ne savait avec qui nous allions filmer ce jour-là. Quand nous sommes arrivés, nous étions ensemble et c’était incroyable. C’était vraiment très excitant”. Et il a ajouté : « Harry était une surprise complète venant du monde de la musique. Il a une profondeur et une perspicacité incroyables sur la façon de partager le même espace avec une personne sourde. C’est une personne si chaleureuse, j’ai apprécié mon temps à travailler avec lui”.

Mais un anecdote, a conquis le cœur des fans du nouvel Eros : «Il y avait une scène – qui n’a pas été intégrée au film – où nous devions nous asseoir ensemble en cercle avec les yeux fermés, puis les ouvrir lentement. Évidemment, je ne pouvais pas entendre le signal du réalisateur ni voir le stylo laser. A chaque fois qu’ils criaient « coupez », l’interprète devait courir vers moi et me toucher l’épaule”.

De cette manière, Ridloff a conclu : «Cela s’est produit plusieurs fois. Jusqu’à ce que Harry m’a regardé et a dit : ‘Hé, est-ce que ça irait si je te touche quand ils disent que c’est fait pour que tu saches ouvrir les yeux ?’. Et j’étais comme, ‘Wow, merci.’ J’observais juste la situation, je n’avais rien à lui expliquer”.

