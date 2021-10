Marvel : le deuxième trailer de "Spider-Man : Pas de chemin à la maison", C’est vrai?

Les fans de



Univers cinématographique Marvel



ils comptent les jours jusqu’à la première de





Spider-Man : Pas de chemin à la maison





le 17 décembre prochain, où tout indique que ce sera un rendez-vous inoubliable. Bien qu’il y ait encore des détails et des rumeurs à confirmer, le battage médiatique grandit de semaine en semaine et ce sera quelque chose qui se reflétera dans les chiffres du box-office.



La deuxième bande-annonce tant attendue a récemment été divulguée et nous vous l’apportons ici



.

Le premier grand regard sur le film a eu lieu à la mi-août, après que le fandom ait plaidé avec les comptes officiels du



MCU



qui montrent une fois pour toutes un peu de ce qu’on verra à la fin de l’année. Finalement, c’est arrivé et ce qui était attendu s’est produit :



a battu le record de vues en étant la bande-annonce la plus diffusée au cours de ses 24 premières heures



.

+ La nouvelle bande-annonce divulguée de Spider-Man: No Way Home est-elle réelle?



Bien que la première avance ait répondu en partie aux attentes des fans, ils restent sans sommeil pour les nouvelles qui peuvent arriver à tout moment. C’est pourquoi récemment



une deuxième bande-annonce de la suite est apparue sur les réseaux sociaux



, qui semble être enregistré sur un grand écran et



nous montre de nouvelles scènes comme les apparitions de Tobey Maguire et Andrew Garfield



. Regardez-le ici !

Nous avons également de nouveaux records de



Alfred Molina : Docteur Octopus



,



Jamie Foxx en électro



et



Willem Dafoe dans le rôle du Bouffon Vert



. Cette deuxième bande-annonce a généré des inconnues pour les fans, car elle ne semble pas très réelle et n’est pas fiable car elle ne provient pas directement des comptes officiels de



Les studios Marvel



. En fait, il y a plusieurs scènes de films précédents et le premier teaser, et



tout porte à croire que c’est un faux



.

Cela peut décevoir certains des fans de la



MCU



, mais vous devez également savoir que l’initié



Daniel Richtman



rapporté que



la deuxième bande-annonce sera publiée dans les prochains jours ou début novembre



. La seule chose certaine à ce jour est que





Spider-Man : Pas de chemin à la maison





sortira en salles le



17 décembre



et cela promet d’être un événement épique.

