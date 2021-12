Marvel : le créateur d’Eros a appris son arrivée dans le MCU après la première du film

Planeta Etna Bianco DOC Planeta 2019 0,75 ℓ

L'Etna Bianco di Planeta provient du vignoble de Montelaguardia, situé dans la municipalité de Castiglione di Sicilia, dans la province de Catane. Il est issu uniquement de raisins Carricante, récoltés en caisses dans les deux premières semaines d'octobre et soumis à une sélection rigoureuse à l'arrivée en cave. Après un pressurage doux des grappes et la décantation du moût, la fermentation se déroule principalement en inox à une température contrôlée de 15 ° C et le reste en tonneaux de chêne d'Allier. Le vin vieillit dans les mêmes conteneurs sur lies fines jusqu'à fin mars. Il est de couleur jaune pâle. Au nez, il est multiforme et délicat, persistant sur des notes de fleurs d'acacia blanches, d'amandes fraîches et de pêches de montagne. Le goût est volumineux, riche en jus et des notes fruitées rappelant les prunes jaunes et les figues de Barbarie. Ce blanc est excellent en combinaison avec les entrées et le carpaccio de poisson. Cependant, il ne dédaigne pas les fromages frais et les fruits frais. Idéal en apéritif.