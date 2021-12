Marvel : l’artiste rejoint le prochain film de Thor avec Chris Hemsworth

Les studios Marvel a une liste impressionnante de premières à son agenda. Le prochain viendra de la main de Photos Sony et ce ne sera rien de moins que Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Certains sont déjà en plein tournage depuis longtemps et promettent d’être une production inoubliable. Un exemple clair est Thor : Amour et Tonnerre, qui arrivera dans 2022 Protagonisée par Chris Hemsworth, qui continue de miser sur la franchise de super-héros.

Et vous ne vous trompez probablement pas : la compagnie de Kevin Feige traverse l’un de ses meilleurs moments et ce film est devenu l’un des plus attendus par les fans. C’est qu’après le phénomène de Thor Ragnarok, qui a renversé les mauvaises critiques des films de ce personnage solo, la proposition est devenue très séduisante et prometteuse. Il suffit de connaître le casting pour en témoigner.

En plus de Chris Hemsworth en tant que dieu du tonnerre, des personnages tels que Natalie Portman, que nous reverrons dans le rôle de Jane Foster. Ce n’est pas tout, car il y aura aussi les Gardiens de la Galaxie, Valkyria et un nouveau méchant nommé Gorr. De cette manière, Chris Pratt, Karen Gillan, Sean Gunn, Christian Bale, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Luke Hemsworth, Melissa McCarthy, Russell Crowe et Sam Neill complétera le casting.

Et l’équipe est rejointe par un artiste important du monde du cinéma ! Il s’agit de Michel Giacchino, qui sera en charge de réaliser la bande son. Pourquoi votre présence est-elle si importante ? Il ne faisait pas seulement partie de franchises à succès telles que Star Trek Oui Guerres des étoiles, mais aussi préparé la musique que nous écouterons en Spider-Man : No Way Home, Le Batman Oui Monde Jurassique dans les prochains mois.

Ce n’est pas tout, car il a aussi participé au film Jojo rabbint, sorti en 2019 et notamment mis en avant dans la saison des récompenses, En ce sens, il partagera une nouvelle fois le groupe de travail avec le réalisateur Taika waititi, l’un des favoris de la dernière fois qui s’est avéré être non seulement une mode, mais aussi un excellent cinéaste. Pour connaître son travail en Thor : Amour et Tonnerre il faut encore attendre 8 juillet 2022.

