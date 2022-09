Marvel : l’artiste en charge du design du méchant Kang a pris la parole

merveille

Andy Park est l’artiste qui a travaillé sur la conception de Kang The Conqueror pour façonner le méchant joué par Jonathan Majors dans le MCU.

©IMDBCelui qui reste

Jonathan Majors a fait ses débuts dans le Univers cinématographique Marvel lors des événements de la série Loki où il a donné vie Celui qui resteune variante de Kang le conquérant qui a protégé la chronologie sacrée jusqu’à ce qu’il soit tué par la version féminine du dieu de la tromperie, Sylvie. C’était la première approche du fandom de merveille à ce méchant qui, selon Kevin Feige dans le passé, aura plusieurs visages.

Maintenant nous savons que Kang le conquérant fera partie du prochain film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania où le personnage en charge de Jonathan Majors affrontera Scott Lang et Hope Van Dyne dans une histoire qui s’annonce plus sombre que les précédentes entrées du héros incarné par Paul Rudd. En ce sens, le méchant en question devait recevoir une nouvelle forme.

C’est ainsi qu’ils ont conçu Kang The Conqueror

L’artiste Andy Parc dit ce qui suit à À venir: « Pour pouvoir présenter un personnage comme Kang, j’avais une équipe d’artistes incroyables. »a dit. « Un gars nommé Constantine Sekeris a fait le concept art final pour ça. Ensuite, Sammy Sheldon et Ivo Coveney ont fait le dernier Kang que vous pouvez voir, le costume. Surtout avec un personnage emblématique comme Kang, non ?a posé la question clé sur ce méchant qui s’annonce comme la grande menace du MCU et un superbe travail de ces artistes conceptuels.

Jonathan Majors aura une présence majeure dans le MCU au-delà de la prochaine aventure Ant-Man. Il défiera l’équipe des héros les plus puissants de la Terre dans Avengers : la dynastie Kang en 2025. Il est également susceptible d’avoir un rôle à jouer dans le prochain épisode : Guerres secrètes. Pour l’instant, Park est ravi que les fans voient Kang en action l’année prochaine.

Andy Parc conclu : «En grandissant, en lisant les bandes dessinées Marvel, certains personnages sont les grands méchants principaux auxquels les personnages des Avengers ont toujours été confrontés. Alors Kang allait finir par venir. J’ai hâte que vous et tout le monde voyiez ce que nous avons imaginé, car c’est une image incroyable, mais c’est aussi la performance de Jonathan Majors et ce que les scénaristes et ce que Peyton Reed a avec ces acteurs et personnages. Ça va être quelque chose de spécial. ». Ant-Man et la Guêpe : Quantumania arrivera au cinéma le 17 février 2023.

