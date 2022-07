Marvel lance une collection Real Life Infinity Stones d’une valeur de 25 millions de dollars

Les efforts déployés par certaines personnes pour montrer leur dévouement à un fandom sont impressionnants et parfois coûteux.

Dans l’espoir de puiser dans cette veine de fans plus riches avec plus d’argent que Dieu, Marvel a révélé au Comic-Con qu’ils avaient créé un ensemble de pierres Infinity réelles.

Bien que cela ne vous coûtera pas tout à fait la vie de quelqu’un que vous aimez pour mettre la main sur les pierres, avec une valeur combinée de plus de 25 millions de dollars, vous devrez toujours être prêt à vous séparer de sommes d’argent alléchantes.

Ils feront partie des articles de super-héros les plus précieux de tous les temps, d’autant plus qu’ils auront une certaine valeur à part entière en tant que pierres précieuses.

Il a déclaré: « Les fans et les collectionneurs sont un consommateur très important pour Marvel car ils vivent vraiment le style de vie Marvel au quotidien et cherchent toujours à se connecter avec la marque de manière nouvelle et unique.