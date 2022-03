Marvel : l’acteur qui ne reviendra pas pour "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania"

merveille

Il personnifie l’un des grands amis de Scott Lang et la prochaine entrée d’Ant-Man ne comportera pas sa présence.

©IMDBAnt-Man en action

le Univers cinématographique Marvel continue de croître et nombre de ses personnages ajoutent des suites au fil du temps. C’est le cas de L’homme fourmi qui en est déjà à son troisième opus et sera sûrement une entrée importante dans la Phase 4 du MCU avec la participation du méchant Kang le conquérant, interprété par Jonathan Majors. Il semble que la prochaine grande menace pour vengeurs fera ses débuts dans ce film.

La bande présente le retour de Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Evangeline Lilly et, évidemment, Paul Rudd. Cependant, tous les personnages des films précédents ne reviendront pas dans Quantumanie. Nous avons pu découvrir que David Dastmalchian Ce ne sera pas le jeu dans la prochaine entrée du super-héros qui peut changer de taille et communiquer avec les fourmis.

L’acteur qui a été exclu d’Ant-Man 3

Kurt Goreshter faisait partie de l’équipe d’ex-voleurs dans laquelle travaillait Scott Lang et à plusieurs reprises, le personnage de Dastmalchian a donné à ses scènes une touche comique d’une manière qui a couvert la part de rires à laquelle la marque dirigée par l’exécutif Kevin Feige. faisAnt-Man et la Guêpe : Quantumania sera-ce un film plus sombre?

L’acteur qui savait aussi traverser le trottoir à DC pour Escouade suicide déclaré: « On dirait que je ne ferai pas partie du film, mais ça va. Je sais qu’ils font quelque chose d’incroyable et j’ai hâte de voir ce que Peyton Reed fera ensuite. C’est un de mes réalisateurs préférés. Il était très occupé et je ne pouvais pas communiquer avec lui, mais il fait un film incroyable. »

La fin de Ant-Man et la Guêpe a montré comment l’équipe X-Con de Scott Lang a réussi à acquérir un client important, mais nous ne savons pas comment les événements survenus en Avengers : guerre à l’infini et Thanos claque. Kurt n’est pas le seul personnage qui ne reviendra pas. L’acteur Tip Harris sera laissé de côté après une plainte pour abus et seul le personnage de Michael Peña, Luis, de l’équipe d’origine reste. Ant-Man et la Guêpe : Quantumania Il sortira le 28 juillet 2023.

