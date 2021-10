Marvel: la raison pour laquelle Tom Cruise a refusé Iron Man et Robert Downey Jr. a accepté le rôle

Robert Downey Jr. impressionné tout le fandom de merveille avec son interprétation de Tony Stark, le millionnaire qui, après avoir été kidnappé par l’organisation The Ten Rings, a inventé une armure et est devenu le super-héros populaire Hombre de Hierro. Le film de 2008 a servi de point de départ à la Univers cinématographique Marvel et il est l’un des meilleurs représentants du genre.

Ce que vous ne savez sûrement pas, c’est que le charismatique Robert Downey Jr. Ce n’était pas la première option que les responsables du film ont réussi à donner vie à Stark. À cette époque, le rôle était offert à une mégastar hollywoodienne extrêmement populaire. On parle de Tom croisière. Pourquoi n’as-tu pas accepté ? L’interprète de Ethan chasse en franchise Mission impossible il avait ses raisons.

Tom Cruise a refusé le rôle d’Iron Man

« Ça n’arrivera pas. Du moins pas avec moi. Ils me l’ont offert, mais quand je veux faire quelque chose, j’aime que ce soit bien fait. Si je m’engage, je dois savoir que ce sera un projet spécial »a déclaré le protagoniste de Entretien avec le vampire. Ainsi, il a laissé la définition la plus frappante : « Alors que tout s’installait, j’avais l’impression que ça n’allait pas marcher. J’ai besoin d’être capable de prendre des décisions pour que le film soit le meilleur possible et cela ne s’est pas déroulé comme je le souhaitais. ».

Finalement, Tom croisière dit le choix de Robert Downey Jr. pour le rôle de Hombre de Hierro Ce fut un grand succès de la part de merveille et ne peut imaginer mieux pour le rôle du personnage charismatique qui dirige le Vengeurs et c’est un élément clé du MCU. Ce qui est amusant, c’est que ces acteurs ont concouru à plus d’une occasion pour des rôles importants au cinéma, tels que Maverick au Pistolet supérieur, qui a catapulté la carrière de Cruise o Chaplin qui a valu à Downey une nomination pour le oscar.

Les responsables du film Hombre de Hierro avait plusieurs noms en dossier avant d’aller à Robert Downey Jr. pour jouer dans le film. Aujourd’hui, nous célébrons la sélection du spirituel Robert et nous sommes surpris de la liste des stars qui pourraient donner vie à Hombre de Hierro dans le MCU : Sam Rockwell, Hugh Jackman, Clive Owen, Timothy Olyphant et Nicolas Cage. Options intéressantes !

