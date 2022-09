Marvel : la nouvelle scène supprimée de « Thor : Love and Thunder »

MERVEILLE

Avant sa première sur Disney +, un nouveau clip mettant en vedette Chris Hemsworth en tant que dieu du tonnerre a été révélé. C’est ce que Taika Waititi a coupé du film !

©MerveilleChris Hemsworth joue dans Thor : Love and Thunder.

La Univers cinématographique Marvel Chaque année, il présente de grandes premières de films. Et, bien que certains d’entre eux ne parviennent pas à attirer trop l’attention de certains téléspectateurs, beaucoup d’autres deviennent le centre des conversations. L’un d’eux était Thor : Amour et tonnerrele film réalisé par Taika Waititi et mettant en vedette Chris Hemsworth qui atteindra cette semaine Disney+. Et certains ont déjà commencé à se dévoiler ! scènes supprimées!

Le dernier long métrage de la compagnie de Kevin Feige mettait en vedette Dieu du tonnerreou dans une facette complètement renouvelée. Et c’est que cette fois, il essaie de mettre de côté sa vie chaotique de super-héros pour rechercher la paix intérieure. Cependant, au milieu de cette retraite, il est interrompu par chapeau, le soi-disant boucher des dieux, qui est un assassin galactique. Pour combattre cette terrible menace, Thor demande l’aide del King Valkyrie, Korg et l’ex-petite amie Jane Fostermaintenant transformé en Mighty Thor.

La vérité est que ce film propose une aventure cosmique captivante du début à la fin. La chimie de Chris Hemsworth avec Natalie Portman est toujours présent à partir de la première tranche de Thorainsi que la présence de Tessa Thompson continue d’être synonyme de qualité. Et, bien sûr, le sceau de Taika Waititi est présent dans chaque scène. En tout cas, le cinéaste a décidé de retirer certains de ces fragments du montage final.

Certaines scènes qui n’avaient pas été vues au cinéma ont été dévoilées ces dernières semaines. Et c’est que, en plus, Disney + est prêt à sortir Marvel Studios United : Création de Thor : Amour et tonnerrer, le documentaire présentant des entretiens approfondis avec les acteurs et l’équipe, des images inédites du plateau et les secrets de sa création. Tout cela viendra ensuite 8 septembre à la plate-forme de streaming de la souris.

La surprise est venue lorsque les fans ont découvert que cette scène supprimée comportait la participation du gardiens de la Galaxiequi présenteront très prochainement leur Tome 3. Star-Lord (Chris Pratt) et Mantis (Pom Klementieff) ils apparaissent à côté du dieu du tonnerre lorsqu’il demande leur aide en essayant de méditer. En ce sens, ses compagnons se moquent de lui avec l’humour caractéristique de Marvel. Un incontournable sur Disney+ à partir de demain !

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂