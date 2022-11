Marvel : la fin originale de la série animée X-Men

merveille

Disney + relancera une production diffusée entre 1992 et 1997 et annulée après cinq saisons.

Grâce à Univers cinématographique Marvel (MCU) et la prolifération des films de super-héros, Disney compris qu’il devait faire confiance Kévin Feige les clés de l’une des franchises les plus importantes de l’histoire du cinéma. Avec cela, plusieurs personnages ont commencé à apparaître sur grand écran (et maintenant aussi sur la plateforme de diffusion de l’étude), qui étaient à la fois connus et inconnus du grand public.

d’abord avec Hombre de Hierro, Robert Downey JrOui Jon Favreau puis avec des projets un peu plus risqués comme Panthère noiredans Disney Ils ont vu passer de plus en plus de titres qui n’ont cessé de rapporter des succès au box-office. Pour cette raison, ils parient sur la relance de vieux classiques tels que la série animée de les x hommes, diffusé de 1992 à 1997 sur cinq saisons. Saviez-vous que cette série allait avoir une fin différente ?

En tant que réalisateur et producteur de X-Men : la série animée, Larry Houstonlors d’une conversation avec regarde qui j’ai trouvé, le spectacle allait se terminer dans son premier épisode. Ils n’avaient fait que treize épisodes et ce que nous verrions serait Jean Grey et Scott Summers pique-niquer sur une couverture dans un pré. « Ils ont parlé de se marier et que leurs enfants allaient avoir les mêmes problèmes qu’eux. La scène s’est terminée avec eux sur une nappe, coucher de soleil, fondu au noir, fin. »il a pointé Houston.

Cependant, lorsqu’ils ont fini de monter les épisodes, ils ont reçu un appel de ils savaientl’entreprise produisant X-Men : la série animéepour confirmer une deuxième livraison. « On l’a fait comme un écran d’ordinateur, avec des flashs, des choses comme ça, on a ajouté une ombre, on a appelé quelqu’un de l’équipe technique et on a dit : ‘Tiens, dis ça.’ Nous l’avons fait dans le dialogue dire quelque chose comme, ‘sinistre Savez-vous ce que l’avenir vous réserve ?», a révélé l’animateur. Il est à noter que la personne chargée de lire ces lignes pour la suspense il a ensuite été remplacé par le doubleur chris briton.

+Les producteurs ne savaient pas si les fans voulaient les X-Men

Un autre détail important à souligner par rapport à X-Men : la série animée Cela a à voir avec le fait que malgré le fait qu’il s’agisse aujourd’hui d’un classique, les responsables de l’émission n’avaient aucune idée de l’accueil réservé à cette production. « Nous ne savions qu’à quoi cela ressemblait »compté Houston. Puis il a expliqué : « Je pense que pour le chapitre 12, l’auteur julia lewald Il s’est rendu dans les bureaux de la société qui nous a financés, ils savaient, pour voir si quelqu’un avait aimé la série. La dame qui l’a reçue lui a dit de l’accompagner. Il y avait des cartons tout le long du couloir, remplis de lettres d’enfants pour nous dire combien ils en aimaient. X Men. Ils ont été empilés et ont atteint le plafond. C’est à ce moment-là que nous avons su que les gens aimaient la série. ».

