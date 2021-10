Marvel : la figurine MCU qui n’allait être qu’un film et qui est aujourd’hui indispensable

L’univers cinématographique Marvel (MCU) commencé avec Hombre de Hierro en 2008 et s’est considérablement développé après avoir été racheté par Disney. La vérité est que les plans d’étude des bandes dessinées de Stan lee ils n’étaient pas aussi clairs qu’aujourd’hui et tout était un tâtonnement constant pour voir comment le public réagissait. Bien sûr, personne ne doute de l’œil de Kevin Feige pour commander tant d’années de bandes dessinées.

La vérité est que d’après l’un des documentaires de merveille qui a commencé à être vu dans les derniers jours, L’histoire de Marvel Studios : la fabrication de l’univers cinématographique de Marvel, les détails de la saga et de ses origines ont été publiés. Dans ce contexte, il a été révélé que l’un des personnages les plus importants de la MCU aujourd’hui il est apparu presque par hasard et son importance a grandi grâce à l’accueil des fans.

Il s’agit de Nick Fury, interpreté par Samuel L. Jackson de la scène post-générique de Hombre de Hierro en 2008. Dans le documentaire susmentionné, il a été révélé que l’apparition de l’acteur de Pulp Fiction presque eu à voir avec une blague. Apparemment, sa ressemblance avec le personnage de bande dessinée de merveille encouragé le studio à décider de le sortir et de tester comment le public le recevrait.

C’est ainsi Nick Fury est apparu avant Tony Stark vers la fin de Hombre de Hierro pour vous parler de l’initiative Vengeurs où il travaillait. À ce moment-là, les fans qui connaissaient le mieux les bandes dessinées ont compris ce qui se passait et ont commencé à être enthousiasmés par la possibilité de voir un univers plus étendu. Cette position s’est propagée au reste des téléspectateurs avec moins de connaissances et s’est retrouvée avec une figure si importante pour le MCU qui a signé un contrat pour neuf films et fait toujours partie de la saga.

L’avenir de Nick Fury dans le MCU

Nick Fury est devenu une colonne centrale pour le MCU non seulement pour s’être conformé à les Vengeurs mais c’est aussi lui qui a compris qui pouvait sauver l’univers de Thanos quand il a contacté Carole Danvers. Bien qu’il se soit désintégré avec le claquement du Titan, il est réapparu lorsque Ponton Il fit de même et redonna vie à toutes les personnes qui avaient disparu. Après la bataille dans laquelle les super-héros ont gagné, le personnage de Jackson a été revu aux funérailles de Tony Stark.

Dans l’avenir de MCU Il y a deux produits en route qui ont déjà confirmé la participation de Fureur. D’un côté, Les merveilles, la suite de Capitaine Marvel dans lequel il apparaîtra Mademoiselle merveille et monique rambeau. Autre, Invasion secrète, dont il deviendra l’un des protagonistes avec Talos, le crâne auquel il donne vie Ben mendelsohn.

