Marvel l’a encore fait : un de ses films a effondré le succès de Dune

Les films de merveille ils sont un succès mondial. Et maintenant, après une non-diffusion en 2020 en raison de la pandémie de COVID, la phase quatre de l’étude a commencé. Expérimentant dans des projets réalisés en série et dans des premières hybrides entre les cinémas et Disney Plus, Kevin Feige a réussi à attirer l’attention de tous les fans de la même manière.

Par conséquent, après Veuve noire, Loki ou WandaVision, maintenant c’était au tour de Venin : Carnage libéré. Avec Tom Hardy en tête, merveille ré-expérimenté sur l’histoire de ce journaliste combiné avec un extraterrestre, bien que pour beaucoup plus. Plein d’effets spéciaux, d’action et de beaucoup de science-fiction, ce film a provoqué une grande fureur et un grand impact dans le monde.

En fait, il est devenu le film le plus regardé dans les salles depuis le jour de sa sortie.. Selon le portail Ultracine, dans les cinémas argentins accumule 678 380 spectateurs et, malgré le fait que les jours se soient écoulés depuis son arrivée sur grand écran, il continue de dominer le podium. De plus, être en première position dès le jour de sa publication fait merveille atteindre un nouveau record depuis Dune il n’a pas été capable de le surmonter.

Duneavec Timothée Chalamet et Zendaya était l’un des films les plus attendus depuis que les acteurs ont été annoncés au casting. Mais reste, l’adaptation du best-seller de Frank Herbert n’a convoqué que 33 529 personnes depuis sa sortie, accumulant ainsi 111 375 billets vendus.

Les deux films sont en tête de liste, mais il faut noter qu’après une année difficile, merveille il a été repositionné comme le plus choisi. Maintenant, le studio a la première de Éternels dans les théâtres, Oeil de faucon sur Disney Plus et Spider-Man No Way Home dans les cinémas aussi.

