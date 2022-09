Marvel : La bande-annonce de la série Secret Invasion arrive sur Disney+

in

Secret Invasion mise sur le suspense et le mystère dans une série qui marque le retour triomphal de Nick Fury au MCU après un temps mort.

©IMDBNick Fury dans Secret Invasion

Nick Fury C’est un personnage essentiel de la mythologie de la Univers cinématographique Marvel étant l’agent du SHIELD, l’homme qui a lancé l’initiative Avengers pour rassembler les héros les plus puissants du monde et mener les batailles auxquelles l’humanité ne pouvait pas faire face. Depuis quelque temps, nous apprenons que le caractère de Samuel L Jackson est hors de la Terre avec un agenda secret à révéler dans Disney+.

Pourquoi tant de mystère ? La bande-annonce de Invasion secrète partagé dans leD23Expo de Disney a révélé certains problèmes à cet égard. Maria Hill a reproché à son ancien patron d’avoir eu besoin de lui à plus d’une occasion mais il ne l’a jamais aidée comme par le passé. Puis Fury lui dit qu’il n’y avait pas d’option car l’infiltration Skrull est très profonde et lui seul vient avant ce qu’ils veulent et leurs intentions.

Il y a des visages familiers dans la bande-annonce en tant que personnage Thalos interpreté par Ben Mendelson Oui Don Cheadle faire les temps de james rhodes. Il semble également que Rhodes pourrait assumer le rôle de politicien dans cette série, car il a son propre service de sécurité. De toute façon, Nick Fury laisse entendre que les hommes de James Rhodes ont peut-être déjà été remplacés par des Skrulls métamorphosés.

Secret Invasion va surprendre les fans de Marvel

Deux bonnes surprises quant à l’avancement de la série de Disney+? Olivia Colman de La Couronne Oui Emilia Clarke de jeu des trônes feront leurs débuts officiels au Univers cinématographique Marvel dans ce spectacle et l’avancée présentée dans le D23 cela montre un peu leurs personnages mais pas assez pour établir qui ils sont vraiment.

Il est également aperçu Kingsley Ben Adir en tant que principal méchant de Invasion secrète quand Talos le confronte. Malheureusement pour le personnage interprété par Ben Mendelsohn, même un Skrull peut être pris au dépourvu par les capacités de métamorphose de son peuple, en particulier lorsqu’il a un programme mystérieux à accomplir sur la planète Terre.

cobie smulders co-stars de la série en tant que Maria Hill, aux côtés de Martin Freeman comme Everett K. Ross. Killian Scott, Christopher McDonald et Carmen Ejogo compléter un casting de luxe pour une série télévisée qui promet de passer au Univers cinématographique Marvel dans une direction surprenante. Invasion secrète va venir a Disney+ courant 2023.

