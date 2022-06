Marvel : Krysten Ritter reviendrait en tant que Jessica Jones dans le MCU

merveille

Krysten Ritter aurait tout donné pour réincarner Jessica Jones au sein du MCU, tout comme elle l’a fait dans sa série Netflix. Connaître les détails !

©NetflixMarvel : Krysten Ritter reviendrait en tant que Jessica Jones dans le MCU.

Le rêve des fans Univers cinématographique Marvel Il semble atteindre une bonne destination, puisque les noms de ces personnages qui avaient leur propre série sur le service de streaming Netflix sont de plus en plus entendus, mais ont été affectés après leurs annulations. Dans ce cas, Jessica Jones pourrait avoir un destin prometteur, après les rumeurs d’une rencontre de Kristen Ritter avec le producteur. Ce qui est connu?

En 2019, l’achat de Fox par Disney est devenu officiel et l’une de ses premières actions a été la fermeture de Marvel Television, de sorte que Netflix n’aurait plus aucun type de décision d’entreprise concernant les titres et ils n’avaient d’autre choix que de les annuler. . Le temps a passé et dans les derniers mois de 2021, la plateforme a perdu les droits sur les personnages, ils sont donc passés entre les mains du MCUqui pourraient les utiliser à leur manière.

+ Est-ce que Jessica Jones est de retour ?

Après la fin brutale du programme Jessica Jonessorti en 2015 et composé de 3 saisons, Kristen Ritter Il avait exprimé son refus d’un éventuel retour dans le futur, mais l’année dernière sa pensée était différente et il a dit qu’il aimerait revenir : « Je mourrais d’envie de rejouer Jessica. J’ai passé un bon moment à le faire et je l’aime tellement. Je suis tellement fier de ce personnage. ». Maintenant, la possibilité semble plus proche.

Selon les informations de l’initié Daniel Richtman et du site Web ScreenGeek, Ritter reviendra en tant que Jessica Jones dans un nouveau projet Marvel Studios, même si pour l’instant on ne sait pas ce que c’est. Pour le moment, aucune voix officielle de la MCU a fait référence, mais le journaliste a généralement des informations précises sur la franchise et les a vérifiées avec Spider-Man : Pas de retour à la maison avançant des détails exclusifs.

Si ce retour se matérialisait, il viendrait s’ajouter à ceux que nous avions déjà dans le MCU avec cox charlie reprenant déjà son rôle de Matt Murdock dans la dernière bande de Spider-Man Vincent D’Onofrio comme Wilson Fisk dans la série oeil de fauconqui a eu beaucoup de succès et de pertinence de la part des fans. Kristen Ritter jouer encore une fois Jessica Jones pourrait ouvrir la porte au reste des acteurs qui faisaient partie de la série Netflix.

