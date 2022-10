Marvel : Kevin Feige a refusé de faire une apparition dans She-Hulk

in

Kevin Feige a refusé de participer activement à la série She-Hulk où il est personnifié par une Intelligence Artificielle qui a un échange avec Jen.

elle hulk Il a déjà créé ses neuf épisodes en Disney+ et le dernier épisode de l’émission télévisée avait Jennifer Walters faisant quelque chose de quelques personnages télévisés merveille sont formés pour effectuer : briser le quatrième mur. Et il l’a fait en grand ! Dans ce cas, l’avocate transformée en un géant Green Goliath a montré tout son mécontentement face à la fin qui se passait dans son émission et a sauté dans la réalité pour se plaindre.

A qui allait-il se plaindre s’il n’était pas le numéro un ? merveille? Oui, Kévin Feigmais dans ce cas, il est révélé qu’une intelligence artificielle connue sous le nom de KEVIN est à la place du dirigeant le plus important de la marque et dispose de l’algorithme nécessaire pour créer le contenu le plus divertissant donnant un avantage stratégique à merveille lors du développement de chacun de ses produits, séries ou films.

Ainsi l’auteur de elle hulk, Jessica Gaoa révélé que Kévin Feig n’a pas accepté de prêter sa voix à l’IA du season finale pour Disney+. « Nous avons fait campagne pour avoir Kevin »a reconnu l’écrivain qui a également eu un autre refus de l’exécutif de merveille à propos d’un détail dans le script qui aurait été encore plus bizarre que la fin dans laquelle nous sommes entrés elle hulk.

Kevin Feige a dit non à She-Hulk

« Nous avons eu un combat de chapeau parce que dans le script, She-Hulk va dans le sanctuaire intérieur et il y a cette énorme machine AI de type HAL 9000 et c’est KEVIN. La machine portait une petite casquette de baseball noire sur le dessus. L’équipe d’avant-vis avait commencé à simuler tous les différents types de versions de KEVIN, et ils portaient tous une petite casquette de baseball noire. »dit Gao.

« Puis le vrai Kevin dit… ‘Ça n’a aucun sens qu’une machine porte une casquette de baseball… Tu ne peux pas le faire.' »Gao a ajouté, avant de révéler comment l’impasse a été résolue. Un membre de l’équipe VFX a suggéré de définir une partie du design de KEVIN sur la base de la casquette de baseball, mais en tant qu’élément intégré à la machine, et Feige était donc satisfait de l’engagement des artistes numériques.

Concernant la possibilité qu’un autre personnage brise le quatrième mur, Gao a exprimé : « J’aime quand KEVIN dit que le problème est résolu, car je ne veux pas que tous les personnages du MCU puissent le confronter à propos de ses intrigues. J’espère donc que c’est quelque chose d’unique. Maintenant, nous savons qu’il existe, mais je ne pense pas que nous devrions le revoir tout le temps. ».

