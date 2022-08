Marvel : Joseph Quinn de Stranger Things est proposé en Mr. Fantastic

in

Joseph Quinn a acquis une popularité considérable grâce à Stranger Things et maintenant il est proposé comme leader des Fantastic Four même avec un fan art.

©IMDBJoseph Quinn

Joseph Quinn Il est à son meilleur moment professionnel et est l’un des noms qui a le plus grandi dans l’industrie cinématographique hollywoodienne ces derniers temps. Parce que? Simple, sa caractérisation d’Eddie Munson dans la quatrième saison de choses étranges les fans fascinés de la série qui s’identifient à ce rebelle qui donne naissance aux garçons Hawkins et affronte leurs peurs dans le différend avec Vecna.

La vérité est que le caractère de Joseph Quinn meurt dans l’un des épisodes de la quatrième saison de choses étranges ce qui a impacté négativement les adeptes de cette histoire en proie au mystère qui militent déjà pour que le Britannique de 29 ans revienne en quelque sorte pour l’ultime saison du show télévisé imaginé par les frères Duffer.

Joseph Quinn arrive-t-il chez Marvel ?

Cependant, ce n’est pas la seule campagne qui inclut Joseph Quinn comme personnage principal. Les adeptes de Univers cinématographique Marvel sont à l’affût depuis la confirmation du film Les quatre Fantastiques pour la Phase 6 du MCU et depuis, il y a des fancasts en tout genre pour les personnages de la première famille de super-héros de l’histoire.

Dans ce sens, Joseph Quinn a été proposé comme possible Reed Richards, mieux connu sous le nom de Mr. Fantastic, un personnage qui a fait ses débuts dans le Univers cinématographique Marvel dans le film Doctor Strange dans le multivers de la folie. Au moins la variante d’un univers alternatif où l’acteur qui a donné vie au héros était John Krasinski, un autre des choix que les fans s’attendaient à voir se concrétiser à un moment donné.

À présent Joseph Quinnprofitant de l’essor de sa carrière professionnelle à Hollywood grâce à choses étrangesest également désigné pour faire partie du Les quatre Fantastiques et dans ce contexte l’artiste numérique SPDRMNKYXIII a partagé via son compte Instagram un morceau où l’on peut voir l’interprète d’Eddie Munson dans la peau de l’homme le plus intelligent de la planète : Reed Richards.

fans de Joseph Quinn Ils espèrent voir comment leur carrière prend un bond en qualité après ce qui s’est passé en choses étranges. Votre participation à la Univers cinématographique MarvelCe serait un début au même titre qu’un retour pour la cinquième saison de la série télévisée imaginée par les frères Duffer, même si cette dernière risque d’être difficile en raison du destin de son personnage. Cependant, étant donné la nature de ce spectacle, ne perdez pas espoir.

