Marvel : John Krasinski peut-il encore être M. Fantastique ?

Docteur Strange dans le multivers de la folie a surpris le fandom avec l’inclusion de John Krasinski en tant que M. Fantastic. Allez-vous continuer à y jouer ?

©IMDBJohn Krasinski comme M. Fantastique

Doctor Strange dans le multivers de la folie eu une scène mémorable où Les Illuminati confronté Scarlet Witch qui voyageait à travers le multivers voler les pouvoirs de l’Amérique Chavez et pouvoir vivre le reste de ses jours avec ses enfants d’une autre réalité. Dans cette équipe de héros formidables se trouvaient le capitaine Carter, le professeur X, Black Bolt, le capitaine Marvel et M. Fantastic.

La surprise? L’acteur choisi pour jouer Reed Richards était Jean Krasinskicandidat numéro un parmi les adeptes du Univers cinématographique Marvel pour le rôle de leader des Quatre Fantastiques Kévin Feig fait en sorte que la suite de Docteur étrange avoir une bonne dose de fan-service ce qui ne fait jamais de mal dans le genre super-héros.

Un casting de rêve

S’exprimant dans le commentaire audio de Doc étrange 2 le directeur sam raimi Express: « C’est tellement drôle que Kevin Feige ait choisi John Krasinski, car les fans rêvaient qu’il serait le parfait Reed Richards. Et grâce à cet univers Marvel alternatif, je pense que Kevin Feige a dit : « Réalisons ce rêve ». J’ai toujours vraiment apprécié toutes les performances de cet acteur. ».

Le mot clé dans la description du cinéaste est « Univers alternatif » tant de gens soupçonnent que cette version de M. Fantastic restera comme quelque chose d’anecdotique qui a été vu dans la bande du Maître des Arts Mystiques mais n’a pas transcendé le reste de la multivers et encore moins au film du Les quatre Fantastiquesqui est actuellement en développement et a récemment perdu son directeur, jon watts.

faisJean Krasinski Va-t-il rejouer Reed Richards ? À l’heure actuelle, il est difficile de répondre à cette question. Autrefois Kévin Feig envisagé la possibilité que les Quatre Fantastiques du MCU soient interprétés par des acteurs connus et inconnus, donc dans cet aspect l’acteur de Bureau pourrait revenir en héros. De plus, sa version du personnage a été très célébrée par le fandom et le numéro un de merveille a tendance à écouter son auditoire. Il va falloir patienter !

