Marvel : Iron Man apparaît-il dans Hawkeye ?

Sony Interractive Iron Man VR PS4

Incarnez Tony Stark et revêtez vous de l'armure d'Iron Man pour vivre une expérience hors du commun ! Découvrez une histoire exclusive en collaboration avec Marvel et immergez-vous à 100% grâce au VR et vos deux move Controller !Le jeu propose un système d'upgrade et de personnalisation dans le garage de Tony Stark.Repoussez les limites de la VR dans un jeu d'action vif, fun et technique.A consommer sans modération !