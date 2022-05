Marvel : Ils publient par erreur la date de sortie de She-Hulk

MERVEILLE

La série avec Mark Ruffalo pourrait arriver plus tôt que prévu chez Disney+. Apprenez tout sur la négligence dans l’univers cinématographique Marvel.

© GettyTatiana Maslany et Mark Ruffalo jouent dans She-Hulk.

Le Univers cinématographique Marvel intègre de nouvelles séries ou films chaque mois. Cette année, c’est arrivé avec le lancement de Chevalier de la lunela série avec Oscar Isaac disponible sur Disney+Oui Doctor Strange dans le multivers de la folie, actuellement en salles. Le mois prochain, ce sera le streaming Mme Marvel. Et bien qu’il manque toujours de savoir quand il sera diffusé elle hulkservice d’abonnement j’aurais publié par erreur la date dans lequel les épisodes sortiront.

La fiction est l’une des plus attendues de l’année puisqu’elle ramènera Marc Ruffalo dans la peau de Bruce Bannière. Après une apparition dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux, l’acteur est sur le point de revenir dans la franchise de super-héros. Cette fois, qui a su interpréter Hulk, viendra aider son cousin –Jennifer Walters– qui aura besoin d’une transfusion sanguine en urgence. Ce sera ainsi que l’avocat acquerra les mêmes pouvoirs que le Vengeur.

Comme annoncé par la société de Kevin Feige, les épisodes arriveront en 2022 sur Disney+, comme cela s’est produit l’année dernière avec des séries telles que WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Et si… ?, Loki Oui oeil de faucon. En attendant la première aussi de coeur de pierre Oui Invasion secrètele site Disney Plus UK a publié par erreur la date de sortie prévue pour elle hulk et tout s’emboîte parfaitement.

Confirmé par Forbes, Disney + a partagé des informations qui devraient être protégées pendant quelques semaines: la série avec Mark Ruffalo sera diffusée prochainement 17 août. Le portail a rapidement supprimé la publication mais, comme d’habitude, les utilisateurs sont venus capturer les images puis les diffuser sur les réseaux sociaux. De cette façon, la fiction arrivera même après la première de Thor : Amour et tonnerre dans les théâtres.

Sera-t-il diffusé ou non ? elle hulk en août? La vérité est qu’à l’heure actuelle, Disney n’a pas fait référence à la négligence, donc l’information n’a pas été confirmée ou démentie. Cependant, les fans de Marvel parient que les données sont correctes et que les 10 épisodes de la série sont prêts à être publiés sur Disney+ avec les performances de Tatiana Maslany, Jameela Jamil, Mark Ruffalo, Tim Roth et Ginger Gonzaga.

