La première de Black Widow a tourné une semaine dans les cinémas et Disney +, mais laisse encore beaucoup de tissu à couper. Derrière les éloges et les vives critiques que le film avec Scarlett Johansson a reçus, se cache une polémique qui a été découverte ces dernières heures : ils dénoncent que le film inclut la gordophobie contre le personnage de Gardien rouge et que la tendance se répète dans d’autres productions Marvel. De quoi s’agit-il?

L’endroit L’écran diatribe fait un compte rendu détaillé des situations où le film utiliser la figure de David Harbour pour faire de grosses blagues. Parmi eux, deux événements spécifiques se sont démarqués : le premier est que Red Guardian prend du poids lorsqu’il va en prison comme symbole de sa détérioration Oui la seconde est qu’ils ont donné à un cochon le même nom que le personnage.

David Harbour en tant que Red Guardian dans Black Widow (images Disney)



Pour l’article, ces détails du film signifier une attaque discriminatoire que le MCU répète après dans Avengers : Fin de partie. À cette occasion, Thor souffre d’un trouble de stress post-traumatique après avoir échoué à empêcher Thanos d’anéantir la moitié de l’univers. Le super-héros joué par Chris Hemsworth prendre du poids à cause de votre problème de santé et, au lieu d’être aidé, la cassette se moque de son apparence.

Marvel : ils dénoncent la gordofobie dans leurs personnages après Black Widow

En fait, Hemsworth lui-même a demandé que lorsque Thor vaincra Thanos, il le fasse avec la maladie, car à l’origine les scénaristes avaient l’intention de « perdre du poids » comme symbole de son rétablissement. Pour Screen Rant, ce sont tous des spectacles que Marvel a progressé dans l’inclusion dans de nombreux endroits, mais a encore beaucoup à améliorer.

La réalité est que les principaux héros du MCU (Captain America, Spider-Man, Thor, Black Panther) sont maigres, musclés ou athlétiques. Il est impensable d’entendre des blagues sur la couleur de la peau ou les préférences sexuelles, mais il est encore courant que leurs productions contiennent des scripts offensants pour l’embonpoint.