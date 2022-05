Marvel : ils confirment que le film Deadpool 3 progresse

merveille

A travers une publication sur les réseaux sociaux, ils ont souligné que le projet Deadpool 3 a déjà passé le stade du feu vert chez Marvel et continue de devenir une réalité.

©IMDBDead Pool

La franchise Dead Pool locaux et étrangers surpris lorsque les films, qui sont classés Classe Rremporte un succès commercial retentissant en même temps que le personnage, incarné par Ryan Reynoldsa émergé comme l’un des plus populaires de merveille. De cette façon, une fois Disney acquis les droits de Renard y compris le Merc with a Mouth, ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne développent le troisième film de l’anti-héros.

L’acteur a mentionné à plusieurs reprises qu’il restait peu de temps pour avoir des nouvelles concernant un nouvel épisode sur Dead Pool au cinéma, cette fois, comme un autre personnage inclus dans le Univers cinématographique Marvelce qui pourrait probablement signifier un ton plus détendu concernant l’humour et la violence qui caractérisaient la franchise lorsqu’elle était en Renard.

Deadpool plus proche du MCU

En guise de bienvenue à Univers cinématographique Marvel Dead Pool a participé à un petit clip avec le personnage Korg, de la franchise Thoroù les deux réagissent à la bande-annonce de FreeGuyun autre film mettant en vedette Ryan Reynolds qui a également eu un accueil remarquable de la part des critiques et du public. Maintenant, les réseaux sociaux du Mercenario Bocón ont avancé quelque chose…

« Mise à jour Deadpool 3 : nous avons déjà réalisé l’intégration des marques. L’histoire, les personnages et le scénario sont les suivants ! », avertir les responsables de la prochaine entrée du personnage. Il a sûrement fallu faire beaucoup de travail dans la coordination des événements pour ajouter la Mercenary Mouth de manière satisfaisante dans le Univers cinématographique Marvel. Le multivers sera une option dans ce sens?

piscine morte 3 Il a le feu vert et est prêt à rejoindre le MCU, cependant, des détails importants tels que le script et les personnages qui feront partie de cette histoire restent. Une fois que tout est en ordre Ryan Reynolds et les autres acteurs de ce projet pourront commencer le tournage et ainsi nous aurons une approximation de la date à laquelle nous verrons le film. Probablement en 2024 !

