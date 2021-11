Marvel : ils assurent qu’Harry Styles a signé pour participer à 5 films

in

merveille ne cesse d’étonner un seul jour : chaque semaine, une nouvelle de son Univers cinématographique parcourt le monde et s’installe comme sujet de conversation sur les réseaux sociaux. Et avec la première de Éternels juste au coin de la rue, cela est encore amélioré. C’est qu’après avoir appris que Harry Styles a une petite participation dans le film, les fans n’ont pas cessé de formuler des théories et de découvrir quel sera l’avenir du chanteur dans cette entreprise.

Ce n’est pas la première fois que le musicien anglais se lance dans la comédie : en 2017, il faisait partie de Dunkerque de Christophe Nolan et, courant 2020 avec l’impossibilité d’effectuer la tournée de son album Ligne fine, s’est impliqué dans deux autres projets. Ils n’ont pas encore eu leur première mais leur tournage est déjà terminé. Il s’agit de Ne t’inquiète pas chérie, dirigée par Olivia Wilde et aussi avec Florence pug, et mon policier, de Michel Grandage Avec les performances de Emma Corrin.

Après avoir travaillé avec ces grandes figures du cinéma, la porte est restée ouverte pour faire partie de films encore plus ambitieux appartenant à des franchises. C’est ainsi qu’il est venu aux studios Marvel pour avoir un premier aperçu de la scène post-générique du prochain long métrage réalisé par La lauréate des Oscars Chloé Zhao. Cependant, maintenant le portail Robot monstre géant assure que le chanteur a signé pour participer à cinq autres films.

Apparemment ce sera Starfox, le frère de Thanos, qui a un bel avenir à développer. « Harry Styles s’est entretenu avec Kevin Feige, le réalisateur de Marvel, qui a promis de grandes choses pour l’avenir de l’acteur. Un projet solo pour Starfox c’est une possibilité sur la table« Remarquaient les médias. Et j’ajoute : « Le chanteur s’apprête à connaître une évolution majeure au sein du MCU, quelque chose de comparable aux apparitions qu’il a eues. Nick Fury dans plusieurs films”.

Sur la base de ce qui se passe dans les bandes dessinées originales sur lesquelles le studio a basé l’intrigue de tous ces projets, Styles pourrait apparaître dans les prochains films que le studio prévoit. « Starfox, également connu sous le nom de Éros, a toujours été à l’opposé de son frère. Il est insouciant, joyeux et aime l’aventure. Son rôle consistait souvent à nettoyer les dégâts de Thanos.», a expliqué la source et trompé les fans du Britannique qui fantasment déjà de le voir sur grand écran.

