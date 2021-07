Marvel : il y aura une plus grande présence LGBTQ+ dans son contenu

Les studios Marvel réalise un travail exceptionnel lorsqu’il s’agit de favoriser l’inclusion dans son contenu, avec des personnages d’ethnies, de caractéristiques et d’origines différentes, représentatifs de la société d’aujourd’hui où le pluralisme est si important et où l’humanité apprend à accepter les différences afin que personne ne se sente discriminé . En ce sens, la marque inclura des personnages du collectif LGBTQ + sur vos produits.

C’est déjà une réalité dans les romans graphiques, où vous voyez de nombreux personnages gays qui représentent des fans qui se sentent identifiés à cette condition. C’est maintenant au tour du Univers cinématographique Marvel. Deux projets incluront des couples homosexuels : Éternels Oui Thor : Amour et Tonnerre.

Plus grande présence LGBTQ + dans Marvel







Le vice-président de la marque, Victoria Alonso, a confirmé dans une interview que ce sont les premiers pas et que nous pouvons en attendre beaucoup plus dans cette direction : « Cela prend du temps. Nous avons beaucoup d’histoires à raconter. Nous allons responsabiliser celles qui le sont. Nous ne changeons rien, nous montrons simplement au monde qui sont ces personnes. »

L’exécutif a ajouté : « Il y a beaucoup de choses devant nous qui, je pense, seront représentatives du monde d’aujourd’hui. Nous n’atteindrons pas la marque sur le premier film ou le deuxième, mais nous ferons de notre mieux pour essayer de le représenter de manière cohérente. »

Alonso a eu le temps de faire référence à la condition sexuelle de Loki, révélé dans sa série de Disney+: « Tengo que ser honesta contigo, no es un gran problema. Es así cuando le conviene al personaje. No lo vamos a hacer porque sea políticamente incorrecto o correcto. Es lo que es. No hay que olvidar que seguimos nuestros comics. Tratamos de seguirlos Au pied de la lettre ».