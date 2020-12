Marvel gaspille-t-il vraiment des acteurs de la liste A dans «  Mediocre Villains  »?

Marvel a pris une pause dans la production de succès au box-office en 2020, mais si leur ardoise 2021 est aussi solide que leurs offres passées, ils rebondiront rapidement.

L’univers cinématographique Marvel combine de grands films d’action avec des personnages convaincants joués par des artistes talentueux. Mais certains fans pensent que certains rôles de MCU ne sont pas aussi bons que d’autres. Ils pensent même que certains talents de la liste A recrutés par Marvel sont gaspillés en tant que «méchants médiocres».

Regardons de plus près si cela est exact.

Pourquoi les acteurs du MCU contribuent à dicter son succès

Le MCU est une réalisation cinématographique unique en son genre dans l’histoire du cinéma. Il y a eu d’autres blockbusters à succès et même d’autres franchises à succès avec des suites très performantes. Mais aucune série de films n’a jamais été en mesure de tisser autant de franchises interconnectées dans un univers plus vaste en plus d’une décennie. Le dernier à venir si près était Harry Potter, et Guerres des étoiles tente de faire de même maintenant (avec des résultats variables).

Alors, comment le MCU le fait-il? Eh bien, la production et la planification supérieures de Marvel jouent certainement un rôle majeur. Mais ils l’ont également frappé hors du parc en termes de casting. Dans certains cas, cela signifiait prendre des risques sur des acteurs talentueux qui n’étaient pas de grands noms au box-office au moment de leur embauche.

Robert Downey, Jr. n’était pas près de la star qu’il était aujourd’hui lorsqu’il a été initialement choisi Iron Man. La même chose pourrait être dite pour Chris Hemsworth, Chris Evans ou Mark Ruffalo. Marvel a promu des acteurs talentueux et leur a permis de briller dans des rôles principaux.

Cela leur a également donné la possibilité de placer des acteurs plus grands dans des rôles de soutien, en particulier à mesure que la franchise gagnait en popularité.

Combien de lauréats des Oscars sont dans le MCU?

Marvel et Disney ont construit un mastodonte du box-office avec le MCU. Cela leur donne la permission de lancer à peu près tout ce qu’ils veulent. Il n’y a pas de franchise aussi sûre de générer des profits élevés que le MCU.

Business Insider a rapporté que le MCU comprend 17 acteurs primés aux Oscars. Certains d’entre eux incluent:

Cate Blanchett (Thor: Ragnarok)

Anthony Hopkins (L’ensemble Thor séries)

Angelina Jolie (2021’s Les éternels)

Jeff Bridges (Homme de fer)

Brie Larson (Capitaine Marvel)

Cette tendance à incarner les lauréats des prix dans des rôles principaux et secondaires ne changera probablement pas. Marvel a été en mesure de stocker sa liste de méchants avec des noms incroyablement talentueux. Mais certains fans pensent que ces rôles peuvent en fait être inférieurs aux interprètes qui y sont joués.

Marvel gaspille-t-il les acteurs de la liste A sur des « méchants médiocres »?

Un récent fil Reddit a souligné que certains des rôles de méchants de Marvel ont été décevants même avec de grands acteurs jouant les rôles:

«Vous avez des acteurs puissants comme Mads Mikkelsen et Christopher Eccleston et vous les faites à peine parler. Comme quel est le point lol? Soit ils essaient de faire du battage sur les films sur les noms des acteurs et ils ont peur que le reste de la distribution ne leur convienne pas. Parce que soyons honnêtes, pouvez-vous imaginer Chris Hemsworth contre Christopher Eccleston dans un rôle de méchant sérieux?

Est-ce un argument légitime? Peut-être, mais il est important de garder les réalisations du MCU en perspective avant de juger trop sévèrement l’équipe créative derrière. Lors de la poursuite d’un projet aussi ambitieux que le MCU, tous les films ne seront pas un succès critique.

Bien que tous aient été des succès commerciaux, il est presque impossible que chaque entrée de la série soit excellente. Cela signifie que certains films seront meilleurs que d’autres et que certains rôles peuvent ne pas être aussi bien étendus.

L’essentiel est que lorsque vous assemblez ce talentueux casting dans tant de films, certains films (et rôles) vont tomber à plat. Le problème de Marvel est lié au volume, pas à la qualité.