Marvel Film Black Widow avec Scarlett Johansson sur Disney +

Eh bien: Marvel ne veut plus une sortie en salle du nouveau film MCU Veuve noire attendre et annoncer un départ Disney + à. À cause de Corona, le prochain film de l’univers cinématographique Marvel, qui devait à l’origine inaugurer la phase 4, est déjà terminé. reporté d’un an. Maintenant, la sortie en salles dans le monde entier retombe largement dans l’eau en raison de la pandémie en cours en juillet. Jusqu’à présent, il n’est pas non plus prévisible quand les cinémas pourront enfin rouvrir.

Marvel le cloue maintenant et annonce la sortie du film Black Widow du 9 juillet sur Disney + sur – moyennant un supplément. Comme avec le remake de Mulan et actuellement avec le film d’animation Raya et le dernier dragon s’appelle aussi « Black Widow » Titre VIP contre un supplément de 21,99 euros offert exclusivement sur Disney +.

La veuve noire de Marvel sur Disney + en juillet

Dans le nouveau film MCU, il y a une réunion avec Scarlett Johansson comme – connue des films « Avengers » – super-héros Black Widow, qui obtient ainsi sa première aventure en solo et est dépassée par son propre passé en tant qu’ancienne agent du KGB Natasha Romanoff. Pour la première fois, des agents supplémentaires du programme Black Widow seront également introduits dans le MCU.

En plus de Florence Pugh, Rachel Weisz et David Harbour, William Hurt dans le rôle de Thaddeus Ross et Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark / Iron Man des précédents films MCU jouent également dans d’autres rôles principaux.

Comment diffuser Black Widow et combien coûte l’accès VIP?

Pour voir le film Marvel « Black Widow », vous avez besoin de deux choses:

Un régulier abonnement payant à Disney +

Un montant supplémentaire de Accès VIP à un coût supplémentaire.

Cela signifie que vous remplacez «Black Widow» par un Paiement supplémentaire des frais de location de 21,99 euros gratuit. Le film est disponible pour vous en streaming à tout moment et sans limitation via votre abonnement Disney +.

Ici, il va à Page Disney Plus!

Cruella et Pixars Luca: plus de films sur Disney +

En plus de « Black Widow », Disney a annoncé deux nouveaux films sur le service de streaming qui devraient effectivement apparaître dans les cinémas prochainement. Cela inclut le nouveau film de conte de fées Cruella avec Emma Stone dans le rôle de la créatrice de mode diabolique et sans scrupules du célèbre dessin animé classique « 101 Dalmatians ». Le film sera présenté en avant-première ainsi que « Black Widow » Disney + avec accès VIP apparaître. Une date de début est pour le 28 mai annoncé.

Le deuxième titre est le nouveau Film d’animation Pixar « Luca »qui apparaît également sur Disney + – cependant sans accès VIP. Les clients abonnés peuvent plutôt regarder le film sans frais supplémentaires à partir de 18 juin sur Disney + flux.

Combien coûte un abonnement Disney Plus?

Disney + a récemment mis en œuvre son augmentation de prix annoncée. Si vous aviez déjà un abonnement à Disney + à l’avance, les nouveaux tarifs ne s’appliqueront pas avant l’été. Cela permet d’économiser beaucoup d’argent.

Disney + coûte comme suit à partir de février 2021:

Abonnement mensuel: 8,99 €

Abonnement annuel: 89,90 €

À cette fin, Disney + a massivement élargi sa gamme avec l’introduction de Star. Avec la nouvelle marque, de nombreux films et séries sont disponibles pour les adultes, ce qui double même le catalogue de contenu.