Marvel explique Spider-Man: la connexion de la première année au MCU

Spider-Man : Freshman Year entretient quelques différences avec le canon connu du MCU et Marvel en a profité pour expliquer les raisons de ces changements.

©IMDBSpider-Man : première année

Spider-Man : première année a été annoncé dans le passé comme tout ce qui est arrivé à Peter Parker depuis qu’il est devenu l’arachnide avant les événements que l’on a pu voir dans Captain America : Guerre Civile. Cependant, ceux qui ont vu l’avancement du programme de Disney+ Au Comic-Con, ils ont été surpris par certaines participations telles que Doctor Strange et Daredevil qui contredisent ce que nous avons vu jusqu’à présent dans le MCU.

Le producteur de merveilleBrad Winderbaum a dit phase zéro qu’il s’agit d’une chronologie alternative. Dans ce cas, la clé de la nouvelle série mettant en vedette Peter Parker, qui dans ce cas ne sera pas joué par Tom Holland, de la même manière qui s’est produite pendant Et qu’est-ce qui se passerait si…?, c’est que Spidey sera recruté par un autre personnage que Tony Stark. Une vraie surprise !

«Comme nous l’avons dit dans le panel, cela suit le schéma que vous voyez dans Civil War. Peter sort le lecteur Blu-ray cassé de la poubelle et entre dans son appartement pour le fameux moment où Tony Stark attend pour lui proposer le stage de Stark et l’emmener à Berlin. En raison de choses qui se passent dans le multivers, ce n’est pas Tony Stark qui l’attend là-bas. C’est Norman Osborn, et cela envoie sa vie sur une trajectoire inattendue qui se heurte à de nombreux personnages inattendus de l’univers Marvel. »a souligné le producteur.

Spider-Man: Freshman Year n’est pas canon

À partir de cette révélation, beaucoup se sont demandé si dans la chronologie du programme de Disney+ Il y a des personnages comme Iron Man ou Captain America, après tout, on a déjà vu jusqu’où les modifications peuvent aller dans un produit de réalité alternative du multivers. Certains ont été déçus que Spider-Man : première année ne fait pas partie de la chronologie principale Univers cinématographique Marvel.

La vérité est que les responsables de la série animée ont été encouragés à flirter avec la possibilité de voir des personnages comme Amadeus Cho faire ses débuts dans l’émission télévisée, cependant, on ne sait pas dans quelle mesure les événements présentés dans cette entrée Spidey auront une influence ce qui se passe dans la chronologie principale de la Univers cinématographique Marvel.

on peut s’attendre à voir Spider-Man : première année débuts sur la plateforme de streaming de La Casa del Ratón, de la même manière que toutes les séries du Univers cinématographique Marveldans ce cas en 2024. Il a également été confirmé que la série télévisée aura une suite intitulée Spider-Man: deuxième annéequelque chose qui a été rapporté lors du Comic-Con de San Diego.

