Marvel Exec dit Black Panther: Wakanda Forever est comme le parrain

Lorsque Panthère noire a fait ses débuts en 2018, il a apporté un autre type de film Marvel au monde. En plus de devenir l’un des projets les mieux notés du MCU et l’un des films les plus rentables de tous les temps, le film a également réussi à faire l’impossible en remportant un certain nombre de nominations aux Oscars dans de grandes catégories. Maintenant, Marvel revient à Wakanda dans Panthère noire : Wakanda pour toujourset selon un dirigeant de Marvel, le film est similaire à Le parrain de nombreuses façons différentes.





On sait très peu de choses actuellement sur l’intrigue exacte de la suite, mais il y a eu beaucoup d’images et d’indices dans la bande-annonce pour suggérer que le film sera un autre succès monstre pour Marvel Studios et pourrait réussir à terminer la phase quatre avec le plus gros succès de les deux dernières années. Reprenant l’histoire après les événements de Avengers : Fin de partie, le film présentera Namor au MCU et aura également le noyau émotionnel de la mort de T’Challa et, à son tour, du décès de l’acteur Chadwick Boseman. En ce qui concerne le désaccord entre Wakanda et le royaume sous-marin Talocan, l’exécutif de Marvel, Nate Moore, a déclaré que l’histoire du film avait une impression de Le parrain à ce sujet. Il a déclaré à Total Film :

« Cela semble fou mais je vais le dire. Il y a un peu un film de foule à cela. Il y a un peu de… Le Parrain… on dirait que je suis fou, mais… Il y a ce sentiment de familles de guerre Parce que ce film parle beaucoup de Wakanda trouvant un égal à lui-même, et du monde de Talocan de Namor. Mais ces deux nations isolationnistes qui sont incroyablement puissantes – probablement plus puissantes que n’importe quelle autre nation dans le monde – [are] comprendre comment ils peuvent coexister tous les deux. Le film parle beaucoup de Wakanda ouvrant ses frontières dans une certaine mesure et ayant un impact sur le monde de Namor d’une manière inattendue. Namor vient en quelque sorte à Wakanda avec une proposition qui n’est pas sans rappeler, vous savez, l’une des cinq familles qui viennent avec une proposition. Et Wakanda doit trouver comment négocier avec cette puissance mondiale qui n’en a pas peur, franchement.





Panthère noire : Wakanda pour toujours Apportera une nouvelle guerre au MCU

Les remorques pour Panthère noire : Wakanda pour toujours ont montré les scénarios contradictoires qui engloberont la partie principale du film. C’est le deuil de la perte de T’Challa et de la guerre qui est sur le point d’éclater entre Wakanda et le royaume sous-marin de Talocan. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup plus de détails connus sur l’intrigue, nous savons que l’introduction de Namor amène un autre mutant dans le MCU, et le film verra également la première apparition de Riri Williams, alias Ironheart.

Le MCU a fait l’objet de nombreuses critiques au cours de la phase quatre, mais comme Kevin Feige l’a expliqué à plusieurs reprises, le but de la phase était de prendre une pause après les événements de Fin du jeurattrapant tous les personnages qui ont été impactés par le Snap, le Blip et la mort de Tony Stark. Panthère noire : Wakanda pour toujours sera le dernier chapitre de cette histoire, et un nouveau débutera vraiment l’année prochaine alors que la phase cinq nous emmènera plus profondément dans le Saga multivers.