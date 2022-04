Marvel : Evangeline Lilly a apporté des idées pour Ant-Man 3

merveille

Evangeline Lilly a de l’expérience en tant qu’écrivain et a contribué ses propres idées d’intrigue au scénario d’Ant-Man 3, en particulier son personnage.

©IMDBEvangeline Lilly comme la guêpe

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania promet d’être l’un des grands événements de la Univers cinématographique Marvel avec le retour sur scène de Kang le conquérantjoué par Jonathan Majors comme il l’a fait précédemment dans la série Loki, bien que dans ce cas, des rumeurs suggèrent qu’il s’agira d’un « plus de variante agressif ». Dans ce contexte, Évangéline Lily avait beaucoup à dire sur l’intrigue de cette entrée MCU.

L’actrice qui incarne le personnage de Hope van Dyne dans la franchise est une auteure de romans pour enfants connus sous le nom de Les Squicker Wonkers, un exercice de création que, selon elle, elle se laisse transcender et aboutit au plateau d’enregistrement du troisième volet de L’homme fourmile super-héros incarné par le toujours plein d’esprit Paul Rudd. Lilly a expliqué qu’elle se sentait contenue par merveille incorporer « propres idées ».

Evangeline Lilly et ses idées pour Ant-Man 3

« J’ai beaucoup d’opinions et j’aime les partager et vous donner mon opinion. J’aime le faire avec confiance et clarté avant de les laisser partir, ce qui était une habitude pour moi, jusqu’à ce que j’aie le courage d’exprimer mes pensées. Quelque chose qui peut vous positionner dans une position vulnérable si l’autre n’aime pas vos idées. C’était stimulant d’être entendu et de voir mes idées reçues de manière à ce qu’elles soient intégrées au scénario final. »a confié l’actrice d’un ton éloquent.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania aura des ramifications importantes pour le reste du Univers cinématographique Marvel. Comme nous l’avons déjà dit, le méchant du film peut devenir la prochaine grande menace pour le vengeurs et ses alliés, qui n’ont plus l’aide de héros comme Iron Man, Captain America et Black Widow. En outre, Kang le conquérant Il a la capacité de voyager dans le temps et de connaître l’avenir…

Evangeline Lilly sera rejointe au casting de L’homme fourmi 3 par Paul Rudd comme Scott Lang, Michael Douglas comme Hank Pym, Michelle Pfeiffer comme Janet van Dyne et Kathryn Newton comme la fille de Scott, Cassie Lang. Le fauteuil du réalisateur est occupé par Peyton Reed avec un livre du principal responsable des scénarios de Loki: Jeff Loveness. Le film sortira dans les salles du monde entier le 28 juillet 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂