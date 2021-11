Marvel : Eternals a déjà une date de sortie sur Disney+

Urban Decay Marvel 24/7 Eye Pencil Cosmic Eternal

Un crayon eyeliner scintillant.Exprimez le héros ou l'héroïne qui sommeille en vous avec l’eyeliner Marvel d’Urban Decay. Disponible dans un éventail de teintes douces; onctueuses et scintillantes; ce crayon liner longue durée vous offrira une définition waterproof et résistante aux transferts; qui ne bouge pas et ne s’affadit pas. L’heure est venue de choisir votre teinte préférée ou de toutes les collectionner. Non testé sur les animaux