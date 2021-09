Marvel et un goût amer aux Emmy Awards

Les Univers cinématographique Marvel enrichi de séries sur la plateforme de streaming Disney+ qui ont été bien accueillis par les adeptes de la marque, un produit de la qualité avec laquelle les programmes ont été caractérisés. Nous parlons des nominés pour le Prix ​​Emmy WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Nous ne pouvons pas non plus laisser de côté ceux qui n’ont pas été ternés : Loki et la série animée Et qu’est-ce qui se passerait si …?. Le fandom de merveille il espérait que l’une de ses idoles remporterait un prix. Cela ne s’est pas produit !







Dans la catégorie Meilleur acteur invité dans une série dramatique le nom de Don cheadle pour votre participation à Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, la série qui raconte les aventures de ces deux personnages et comment sam wilson devient le nouveau Capitaine Amérique. Controverse! Cheadle a participé à une scène de trois minutes. Finalement, le prix est allé aux mains de Courtney B. Vance pour Pays de Lovecraft.

L’échec de Marvel aux Emmy Awards

La catégorie importante de Meilleure mini-série il avait parmi ses ternats le révolutionnaire WandaVision, montrant les conséquences des pertes dans la vie de Wanda maximoff et comment grâce à ses pouvoirs il vit heureux avec Vision et ses deux enfants qui grandissent rapidement au rythme de la magie de Sorcière écarlate. Avez-vous gagné votre prix? Non! Les Emmy c’était pour Gambit de la dame.

Suite avec WandaVision, le protagoniste de l’émission Disney+, Elizabeth Olsen, a été l’un des candidats à remporter le prix de Meilleure actrice dans une série limitée ou un film pour la télévision. Le prix est allé à Kate Winslet pour Compagnon d’East Town. Pour sa part, Paul Bettany n’a pas pu remporter le prix dans sa catégorie car Meilleur acteur dans une série limitée ou un film fait pour la télévision pour son rôle de Vision au WandaVision. Le gagnant? Ewan McGregor pour Halston.

Don Cheadle voulait surprendre. Photo : IMDb.



Un autre protagoniste de WandaVision Il s’est avéré être terne pour le Prix ​​Emmy 2021. Il s’agit de Catherine Hahn, qui personnifiait le méchant Agatha Harkness dans l’émission et espérait gagner le prix à Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm. Enfin, la célébration serait Julianne Nicholson pour son travail dans Jument d’East Town. Pas de chance pour merveille cette année dans le Emmys, mais le travail de qualité que la marque a développé avec ces séries va sûrement se poursuivre.