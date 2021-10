Marvel et Sony Pictures : Venom pourrait-il avoir un troisième film ?

in

!Venom : qu’il y ait un carnage il est déjà dans tous les cinémas ! Cette semaine, les fans de films de super-héros est devenu fou sur les réseaux sociaux en formulant des théories sur merveille, partageant leurs réactions à la scène post-crédits et en pensant à une nouvelle livraison qui a Tom Hardy en tant que protagoniste. Si vous faites partie de ceux qui ont apprécié le film produit par Photos Sony et tu veux voir Venin 3, ici, nous vous disons tout ce qui est connu jusqu’à présent.

Iron Man, Captain America, Thor et Spider-Man ne sont que quelques-uns des personnages emblématiques de Marvel qui ont déjà accumulé trois films avec un grand accueil du public. Quelques jours avant la première de Qu’il y ait un carnage, il y a de fortes chances que Venom rejoigne cette liste. Et c’est que les chiffres accompagnent pour qu’il en soit ainsi : en seulement son premier week-end en salles, le film a atteint un levé 110 millions de dollars.

Il y a des mois, Tom Hardy a abordé cette possibilité dans une interview. « je pense au troisième film, mais il n’obtiendra pas de feu vert tant que la suite n’aura pas réussi. Le studio est très satisfait du deuxième film», avait souligné l’acteur à Esquire. Avec Venin 2 dans les salles, la réaction du public a été positive. Maintenant, avec Digital Spy, le Britannique a fait remarquer : «Ces types de films sont généralement trilogie. Il doit y avoir un continuité si on fait une troisième, quatrième ou cinquième partie, et si quelqu’un dit « non », c’est bien. Nous devons également apprendre à lâcher prise”.

Apparemment, il n’y aura rien à lâcher pour le moment. Andy Serkis, réalisateur du film, a également allumé l’espoir de voir un troisième volet où le symbiote se bat contre de nouveaux méchants. « Il y a beaucoup de potentiel pour l’expansion de l’univers Venom et il y a beaucoup d’histoires intéressantes à raconter. Les protagonistes ont beaucoup réfléchi à la suite de la franchise et ils ont déjà des plans sur la suite à donner.”.

Serkis a insisté sur le fait que, lorsqu’il travaillait avec des chars comme Marvel ou Sony Pictures, « vous ne pouvez pas penser à chaque film individuellement« . Il conclut ainsi : «J’avais l’impression qu’il n’y avait plus de place pour passer à la phase suivante, et je pense que quand cela arrivera, il atterrira au bon moment, car il ne se précipitera pas”.

