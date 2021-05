Marvel et si …? Selon la rumeur, diffuser sur Disney + en août

La prochaine série animée de Marvel Et si …? sera présenté en première sur Disney + cet été. Sur la base de la série de bandes dessinées du même nom, la série télévisée réinventera divers événements vus dans l’univers cinématographique Marvel s’il y avait eu un résultat différent. Marquant la première série animée pour Marvel Studios, certaines des histoires déjà taquinées incluent Peggy Carter devenant Captain Britain et T’Challa se faisant enlever par les Reavers.

Une date de sortie officielle pour Et qu’est-ce qui se passerait si…? n’a pas encore été défini, mais un nouveau rapport d’IGN suggère qu’il arrivera sur Disney + en août. Le point de vente a également été en mesure de confirmer la fenêtre de sortie avec Disney, bien qu’une date exacte en août n’ait pas été signalée. Avec sa première saison composée de 10 épisodes, l’émission a déjà été renouvelée pour une deuxième saison.

Marvel déplaçant le MCU sur le petit écran avec des émissions exclusives sur Disney + s’est avéré très efficace. Cela a commencé cette année avec la première de WandaVision, mettant en vedette Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff et Paul Bettany comme Vision. Après être devenue l’une des émissions les plus populaires au monde, la série a été suivie avec Le faucon et le soldat de l’hiver avec Anthony Mackie et Sebastian Stan. Ce spectacle a également rencontré un franc succès.

La prochaine étape est le début de la nouvelle série Loki avec Tom Hiddleston reprenant le rôle. La série comprendra six épisodes, mais une deuxième saison est en cours de développement. Il se déroule après les événements de Avengers: Fin de partie et se rattache aux événements de Docteur Strange dans le multivers de la folie. La série suit une version alternative de Loki à partir d’une chronologie distincte alors qu’il travaille pour aider à corriger la chronologie fracturée pour arrêter une menace plus grande. Il devrait faire ses débuts le 9 juin.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? s’incliner en août coïncide avec Loki mettant fin à sa première saison. Il a été révélé que de nombreux acteurs des films d’action réelle exprimeraient leurs rôles respectifs. Avant son décès l’année dernière, Chadwick Boseman a repris le rôle de T’Challa une dernière fois en exprimant le personnage de la série animée. Les autres noms qui seront impliqués incluent Samuel L.Jackson (Nick Fury), Michael B.Jordan (Killmonger), Jeff Goldblum (Grandmaster), Karen Gillan (Nebula), Josh Brolin (Thanos) et Chris Hemsworth (Thor).

AC Bradley a créé la série Multiverse et sert de scénariste en chef sous la direction de Bryan Andrews. Jeffrey Wright est le narrateur de la série dans le personnage de The Watcher. Parlant de la série animée, Bradley a déjà expliqué à DiscussingFilm pourquoi Wright était la personne idéale pour assumer ce rôle de voix particulier.

« Il n’intervient pas parce que ce n’est pas le but. Le but est pour lui de regarder et d’observer », a déclaré Bradley à propos de The Watcher. « Nous sommes très vite arrivés à Jeffrey Wright parce que sa voix est tellement puissante et sa présence, bien que charismatique, peut parler d’autorité. C’est aussi un ami. Il a une personnalité si chaleureuse. C’est un bon mélange. Vous ne vous sentez pas comme vous. vous êtes enseigné par le directeur de votre lycée. Vous avez l’impression de parler au mari de votre meilleur ami et c’était le sentiment que nous voulions. «

Parmi les autres émissions Marvel qui devraient frapper Disney + cette année, citons Mme Marvel et Oeil de faucon. Cette nouvelle nous vient de l’IGN.