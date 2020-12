Marvel et si …? Présentera la dernière performance Black Panther de Chadwick Boseman

Nous n’avons pas vu le dernier des Chadwick Boseman comme le roi T’Challa après tout. Il y a quelques mois à peine, le monde a perdu l’un de ses acteurs de cinéma les plus aimés lorsque Boseman est décédé à l’âge de 43 ans. Il a depuis été annoncé que Marvel et Disney allaient de l’avant avec des plans de développement Panthère noire 2, et il a également été confirmé que le rôle de T’Challa ne serait pas refondu.

Pourtant, bien que Boseman ne figurera pas dans le Panthère noire suite, l’acteur décédé sera bientôt entendu comme la voix de T’Challa dans Marvel et si …? série sur Disney +. Parlant de la série animée avec Emmy Magazine, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé que Boseman avait enregistré un dialogue pour le personnage, donnant Panthère noire fans une dernière performance dans le rôle, même si c’est en voix seulement. Mieux encore, il sera présenté dans plusieurs épisodes au lieu d’une brève apparition ponctuelle.

«Il y a toutes sortes d’histoires que nous ne pourrions pas explorer en direct», déclare Feige à propos de Et qu’est-ce qui se passerait si…? séries. « [Chadwick] est venu environ quatre fois et a enregistré de nombreux épisodes. Avec le recul, c’est très émouvant. «

Chadwick est peut-être mieux connu pour jouer à T’Challa dans Panthère noire, réalisé par Ryan Coogler et sorti en 2018. Il reprendrait le rôle des films à succès Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie, et avant son décès, Boseman prévoyait de revenir en tant que T’Challa Panthère noire 2. On ne sait pas encore si Shuri, M’Baku ou un autre personnage s’habillera comme le prochain Black Panther car Marvel reste très discret sur l’intrigue de la suite à venir.

De plus, Boseman a été félicité par la critique pour une variété d’autres performances très mémorables. Certains de ses rôles les plus célèbres incluent celui de la légende de la MLB Jackie Robinson dans 42, le chanteur de soul James Brown dans Montez, Le juge de la Cour suprême Thurgood Marshall dans Marshall, Thoth dans Dieux d’Egypte, Détective NYPD Andre Davis dans 21 ponts, et « Stormin ‘Norm » Holloway dans le drame Spike Lee Da 5 Bloods.

Le dernier rôle en direct de Boseman est dans le nouveau drame du réalisateur George C. Wolfe Fond noir de Ma Rainey, qui a récemment fait ses débuts sur Netflix. Co-vedette aux côtés de Viola Davis en tant que chanteuse de blues titulaire, le film présente Boseman dans le rôle du trompettiste Levee Green. Les deux acteurs ont été félicités pour leurs rôles dans le film avec de nombreux fans de Boseman faisant campagne pour une victoire posthume aux Oscars pour l’acteur. Bien que Boseman ait toujours impressionné les critiques avec son jeu d’acteur, il n’a pas encore été nominé pour un prix d’acteur aux Oscars.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? fait également appel à d’autres acteurs majeurs de Marvel pour prêter leur voix aux versions animées de leurs personnages. La série ne comportera aucun lien de scénario avec le MCU d’action en direct, mais explorera plutôt la façon dont certains scénarios se sont déroulés différemment dans une autre chronologie. La première saison comprendra dix épisodes et devrait commencer à diffuser sur Disney + à la mi-2021. Une date de première officielle n’a pas encore été révélée. Cette nouvelle nous vient d’Emmy Magazine.

