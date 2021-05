Marvel et si …? Présente le personnage le plus puissant du MCU à ce jour

Alors que le MCU continue de se développer, la franchise commence à tirer de plus en plus du côté cosmique de Marvel Comics. De plus en plus de personnages commencent à apparaître dans les films qui ne peuvent être décrits que comme des dieux littéraux. Maintenant, dans le prochain animé Marvel et si …? série, le public va être présenté à Uatu, l’observateur, exprimé par Jeffrey Wright. Dans une interview rapportée par The Direct, le producteur de la série, Brad Winderbaum, a laissé entendre que l’observateur possédait un niveau de puissance inégalé par aucun autre personnage du MCU.

« C’est un personnage divin et omnipotent qui est plus grand que nature. Le défi avec un personnage comme celui-là est: Comment le rendez-vous humain? Comment le rendez-vous relatable? Il est mystérieux, mais il est aussi un peu dangereux. Vous voulez en savoir plus, et vous vous accrochez à chacun de ses mots alors qu’il vous invite dans toutes ces histoires. «

Dans les bandes dessinées, Uatu est membre d’une ancienne espèce immensément puissante qui se fait appeler Watchers. Les Watchers ont fait le vœu d’observer l’évolution des espèces de moindre importance sans jamais interférer avec leur développement. Cette résolution est testée à plusieurs reprises alors que Uatu, l’observateur affecté à la Terre, se trouve fasciné par les super-héros de la planète et est parfois obligé de travailler à leurs côtés pour résoudre un problème plus important. Selon Wright, sa version d’Uatu a également l’intention de ne jamais interférer, mais trouve progressivement sa résolution mise à l’épreuve.

« Dans les bandes dessinées, [Uatu is] un observateur – et puis certains. Ici, dans la première saison, il commence en tant qu’observateur, mais il devient progressivement plus contraint par ce qu’il regarde … Il y a des possibilités infinies avec cette série au sein du MCU. Je suis ouvert à tout cela. Une chose que je pense que nous réalisons avec le leadership de Marvel et Kevin Feige est qu’il s’agit de larges et larges toiles sur lesquelles ils peignent. Je n’essaye même pas d’anticiper, donc je suis juste ouvert à tout cela – comme le serait The Watcher. «

Pour les héros de la Terre, les pouvoirs d’Uatu peuvent sembler presque illimités, mais il y a en fait des limites à ce qu’il peut faire et des menaces qui sont trop extrêmes pour que même les observateurs puissent les gérer. En tant que tel, alors que Uatu pourrait être le personnage le plus puissant à apparaître dans le MCU jusqu’à présent, il est peu probable qu’il le restera longtemps, une fois que des personnages comme Galactus, les Celestials et le Living Tribunal commenceront à faire sentir leur présence.

Pour l’instant, Uatu ne sera pas le centre du récit dans le Et qu’est-ce qui se passerait si…? séries. Au lieu de cela, l’observateur verra différents univers à travers le multivers Marvel, où les événements du MCU se sont déroulés différemment des films, ce qui a abouti à des mondes différents où Peggy Carter est devenue un super soldat au lieu de Steve Rogers, ou T’Challa est devenu Star- Seigneur au lieu de Peter Quill.

Créé par AC Bradley et réalisé par Bryan Andrews, Et qu’est-ce qui se passerait si…? étoiles Jeffrey Wright, Samuel L. Jackson, Hayley Atwell, Chadwick Boseman, Tom Hiddleston, Michael Rooker, Chris Hemsworth, Dominic Cooper, Jeremy Renner et plus. La série sortira en août sur Disney +. Cette nouvelle vient de TheDirect.com

Sujets: Disney Plus, Streaming