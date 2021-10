Marvel et FOX : qu’est-il arrivé à Dafnee Keen, l’actrice de Logan

Bandes dessinées Marvel a su trouver la formule parfaite : malgré le grand nombre de super-héros et de personnages qui font partie de leurs histoires, l’éditeur de bandes dessinées a peu à peu conduit nombre d’entre eux à le grand écran. Avec Films Marvel Studios et Walt Disney Studios, l’appel a été consolidé MCU avec des personnalités importantes telles que Hombre de Hierro ou Capitaine Amérique. Avec Photos Sony, aux versions de Homme araignée et Venin. Mais bien qu’aujourd’hui, cela semble être quelque chose qui a été laissé dans le passé, il y avait aussi un important union avec la 20th Century Fox.

Ainsi, la saga des X Men cessé d’être simplement une bande dessinée, d’être une source d’inspiration pour la franchise. En ce sens, dans 2017. est venu dans les chambres Logan, le dernier film de la trilogie de Carcajou qui mettait en vedette Hugh Jackman. Cependant, il n’était pas la seule attraction : avec seulement 11 ans, Dafne Keen a joué Laura, une jeune mutante qui apparaît comme la fille biologique de Logan. Fille de parents comédiens, la fille née en Madrid Il a réussi à se démarquer et à attirer tous les regards.

Mais… que lui est-il arrivé depuis la première du film de Mavel ? A 16 ans, Keen s’est engagé dans de nouveaux projets grâce à son travail remarquable sur le film réalisé par James mangold Il a recueilli tous les éloges de la critique. Au 2019, une grande opportunité s’est présentée à la vie de la jeune artiste : elle est devenue la protagoniste de La matière noire (Ses matériaux sombres), basé sur les romans de Philip Pullman et produit par BBC One et HBO. Après avoir repris le rôle principal pendant deux saisons, il a été renouvelé en décembre 2020 pour un troisième et dernier volet.

Ce n’est pas tout, en 2021 il a participé à Ana, une comédie dramatique américaine de long métrage mettant en vedette Andy Garcia et Jeanne Tripplehorn. Désormais, il participe également à un podcast de la BBC. Il est vrai que pour le moment il n’a pas répété la popularité qu’il a acquise avec l’histoire de Wolverine. Cependant, les fans ne perdent pas espoir de la revoir en action dans le monde de Marvel et, idéalement, dans une retombées.

L’année dernière, Dafne Keen elle-même a parlé du succès du personnage de Laura. Dans une interview, il a commenté la possibilité de faire un nouveau film de X Men, même si c’était compliqué juste au moment où Disney a acheté Fox. »J’essaie de ne pas trop espérer au cas où ça n’arriverait pas, mais j’espère vraiment que ça arrivera parce que J’ai adoré jouer Laura. Elle occupe une place très spéciale dans mon cœur et est un personnage incroyable», Il a maintenu et excité les adeptes avec une participation à Deadpool 3.

