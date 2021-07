Marvel et DC ne feront pas partie du Comic-Con @ Home 2021

Une fois de plus, Disney et Warner Bros ont pris la décision de ne pas présenter les futurs projets Marvel et DC Comics dans l’édition 2021 de l’édition virtuelle du « Comic-Con @ Home » de San Diego cette année, étant la deuxième année consécutive au cours de laquelle la conférence emblématique se tiendra virtuellement face aux complications causées par la pandémie.

Le Hall H a été la plate-forme traditionnelle sur laquelle les plus grandes sorties estivales sont annoncées. Dans le cas de Warner Bros, son absence est assez flagrante. En 2020, DC FanDome a été l’un des événements virtuels les plus réussis de l’été, il n’est donc pas surprenant que la société veuille le répéter.

Dans le cas de Marvel, c’est moins simple, puisque D23, une convention organisée par Disney, a été mise en pause jusqu’en 2022, même si certaines rumeurs indiquent que Disney pourrait ramener les présentations à la convention d’une manière ou d’une autre. L’absence de Marvel Studios au Comic-Con suggère que la maison d’idées propose sa propre plate-forme virtuelle pour les présentations.

Pendant ce temps, le Comic-Con International organisera un événement en face-à-face le week-end du 26 au 28 novembre, bien que l’intention soit de présenter un événement à une échelle modeste par rapport au Comic-Con traditionnel, de sorte que la présence de toute propriété de le MCU et le DC semblent peu probables.

Comic-Con @ Home est un événement virtuel entièrement gratuit. L’édition de l’année dernière mettait en vedette Keanu Reeves et le reste de la distribution du film « Constantine », qui ont célébré leur anniversaire, tandis que Kevin Smith a présenté un événement spécial pour le film « Bill et Ted Face the Music ». Malgré sa planification exténuante, l’événement a reçu de vives critiques pour ne pas avoir capturé l’essence même de la convention traditionnelle.

Deadline rapporte que la seule propriété de DC à figurer dans l’édition virtuelle de Comic-Con sera la série CW « Legends of Tomorrow », en raison de son animation spéciale de Noël « Beevo Saves Christmas ». « Comic-Con @ Home » aura lieu du 23 au 25 juillet.