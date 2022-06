Marvel et DC : le film de compétition que Kevin Feige attend

Merveille/DC

On parle de rivalité entre Marvel et DC mais les membres des marques sont inconscients de la polémique. Quel film DCEU Kevin Feige espère-t-il?

Kévin Feig est le cerveau derrière la franchise la plus influente de l’industrie hollywoodienne aujourd’hui, nous parlons de la Univers cinématographique Marvel, qui abrite des propriétés comme les Avengers, Iron Man, Captain America, Thor et Captain Marvel, entre autres. La vérité est que dans le passé, cet exécutif pensait traverser le trottoir Univers étendu DC et aujourd’hui j’attendrais avec impatience un projet concurrent.

Parler avec Le journaliste hollywoodienles cinéastes de Fille chauve-souris, Adil El Arbi et Bilall Fallahs’est assuré que le chef de merveille et son équipe créative sont très enthousiastes à propos de l’un des prochains films du Univers étendu DC et ce ne serait autre que l’histoire de Barbara Gordon avec Leslie Grace dans un projet qui a le retour de JK Simmons en plus de la participation de Brendan Fraser et Michael Keaton.

Le film que Kevin Feige attend

Fille chauve-souris C’est un film qui devait à l’origine atteindre la plateforme de streaming hbo max mais maintenant, il y a de fortes rumeurs selon lesquelles le film aurait une sortie traditionnelle dans les salles du monde entier. Quelque chose de semblable à ce qui s’est passé avec scarabée bleule film mettant en vedette la figure de cobra kaiXolo Maridueña, qui fera ses débuts dans le genre super-héros.

« Nous avons expliqué à Marvel Studios dans un e-mail que nous allions également faire Batgirl. Puis Kevin Feige, Victoria Alonso et Lou D’Esposito nous ont félicités. Ils étaient très contents pour nous. Les gens disent qu’il y a une rivalité entre les deux entreprises, mais ce n’est pas du tout le cas. Ils se renforcent mutuellement. Nous ressentons cette ambiance positive entre DC Comics et Marvel. »remarquaient dans leur interview les cinéastes en charge de Fille chauve-souris.

Adil El Arbi est allé plus loin et a admis que Kévin Feig Il était très curieux et demandait, presque à un niveau académique, comment les réalisateurs progressaient. Fille chauve-souris dans le film DCEU. Il a demandé des mises à jour et des nouvelles avec insistance. « Ce sont de grands admirateurs des deux univers »dit le directeur. « Kevin me posait constamment des questions. Comment ça va, que va-t-il se passer ? C’est un vrai fan donc c’était assez drôle», a-t-il conclu.

