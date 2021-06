Marvel envisage de s’attaquer à un genre totalement nouveau

Marvel explore un univers fantastique qui est principalement basé sur les super-héros, mais cela inclut également des thèmes tels que voyage dans le temps ou mythologies. Les écrivains ont un large éventail de possibilités pour imaginer à la fois des bandes dessinées et des films et des séries. Cependant, un nouveau genre inattendu peut être ajouté à la liste car la franchise prévoit de s’attaquer à des personnages totalement nouveaux. De quoi s’agit-il?

Comme collecté Nous avons ce couvert, la société travaille sur un film sur dinosaures. Les créatures partageraient la scène avec les super-héros, il ne serait donc pas déraisonnable d’imaginer une confrontation entre Thor Oui tyrannosaure rex. L’information indique que l’entreprise a fait des progrès sur le projet il y a deux ans.

The Savage Land dans les comics (Marvel)



Comment les dinosaures se connecteront-ils au MCU ?

Curieusement, les bandes dessinées Marvel incluent des pages avec des animaux qui se sont éteints il y a 66 millions d’années. Il s’agit de La Terre Sauvage, ongle terre préhistorique fictive cachée en Antarctique qui a un climat tropical et des formes de vie de l’ère mésozoïque telles que les dinosaures.

Le site qu’il envisage d’apporter à l’écran du MCU est apparu pour la première fois sous le nom de The Land Where Time Stops In Marvel Mystery Comics à partir de 1941 dans l’histoire « Khor, le sorcier noir » par Joe Simon, Jack Kirby et Syd Shores. Jusqu’à présent, il n’avait été nommé que dans Next Avengers : Heroes of Tomorrow.

L’idée de s’adapter à La Terre Sauvage à un film a également été mentionné par le producteur de X-Men: Apocalypse, Huche Parker. Dans une interview en 2016, il a révélé que c’est une possibilité, mais que la franchise doit la saisir. « soigneusement« Parce que s’immerger dans ce monde demande beaucoup de travail.