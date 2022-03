Marvel : Emilia Clarke joue ce personnage dans Secret Invasion

in

Invasion secrète fait partie des projets merveille pour la plateforme Disney+ le plus attendu par les adeptes de la marque. Il est basé sur une histoire populaire de romans graphiques, mais dans ce cas, il sera plus personnel que l’intrigue des vignettes, même si cela ne changera pas le niveau de paranoïa ressenti par les héros impliqués dans l’invasion des Skrulls, extraterrestres « changeur de forme » qu’ils peuvent prendre la place de n’importe qui.

L’émission de télévision tant attendue qui perpétue la tradition de Univers cinématographique Marvel qui a fait sa première sur la plateforme WandaVision, Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver, Loki, Et si… ?, Hawkeye et attendre Chevalier de la lunes’ajoute à ces titres qui font avancer la Phase 4 du MCU qui a surpris le fandom, notamment avec tout ce qui est lié au multivers.

Les Skrulls envahissent la Terre

Kévin Feig semble parier fort avec Invasion secrète grâce au retour des personnages classiques de la Univers cinématographique Marvel comme les agents Nick Fury et Maria Hill ajoutés à de nouveaux visages. Quels noms participent à Invasion secrète? Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Emilia Clarke, Cobie Smulders, Olivia Colman, Christopher McDonald, Carmen Ejogo, Kingsley Ben-Adir, Killian Scott et Martin Freeman.

Personne ne savait quel personnage Emilia Clarke joue dans la série, célèbre pour avoir participé à la populaire série de HBO, jeu des trônes. Cependant, la réponse est arrivée et nous pouvons vous informer que l’interprète agira en tant que Princesse Veranke appartenant à la race Skrull, précisément le groupe d’extraterrestres responsables de cette attaque secrète sur la planète Terre.

La Princesse Veranke Il est le chef d’une secte qui a prophétisé la chute de l’Empire de sa race et cette raison a motivé l’invasion de notre monde. Oui merveille décide de répéter l’histoire du personnage dans les romans graphiques, elle prendra la place de Jessica Drew, plus connue sous le nom de Spider-Woman, une vraie surprise pour le fandom si les débuts de cette héroïne se confirment, même s’il ne s’agit pas vraiment d’elle. .

Nous savons qu’il y a un groupe de Skrulls qui est venu sur Terre lors des événements de Capitaine Marvel dirigé par Talos et sont « bons ». Cependant, la course compte également des membres qui souhaitent voir leur empire revenir, quel qu’en soit le prix. Veranke commence comme un bon personnage, mais une fois qu’elle découvre qu’elle est une princesse avec droit au trône, elle pourrait bien se tourner du côté de la « mal ». La réponse viendra Invasion secrète!

