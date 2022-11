Marvel : Electronic Arts prépare trois nouveaux jeux de super-héros

Les entreprises merveille Oui Arts électroniques ont annoncé qu’ils prévoyaient de continuer à collaborer sur divers jeux d’action-aventure basés sur des personnages célèbres de bandes dessinées et de films. Selon un communiqué de presse, les deux sortiront trois jeux basés sur les travaux de Marvel pour PC et consoles.

Ces projets incluent le jeu vidéo Iron Man récemment annoncé, qui est actuellement en développement par Motif EAqui avait précédemment commenté que « Iron Man » sera le premier de plusieurs nouveaux jeux sous la collaboration d’EA et Marvel, bien qu’il s’agisse de la première annonce officielle de leur collaboration.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Marvel’s Wolverine fixe sa date de sortie pour 2023

« Nous sommes fans de Marvel et de leur leadership impressionnant depuis longtemps, c’est donc une période extraordinaire pour nos développeurs, ainsi que pour nos joueurs et nos fans », a-t-il déclaré. Laura Miel, directeur des opérations chez EA. « Nous sommes impatients d’accueillir Marvel dans la famille des créateurs EA et savons que cette collaboration offrira des expériences exceptionnelles à nos joueurs. »

Vice-président exécutif de Jeux Marvel, Jay Ong, a également profité de l’occasion pour montrer l’enthousiasme de l’entreprise à travailler avec EA sur le jeu « Iron Man » et d’autres futurs titres. « Chez Marvel, nous nous efforçons de trouver le meilleur équipement de sa catégorie qui peut emmener nos personnages dans des voyages héroïques d’une manière qu’ils n’ont jamais fait auparavant, et collaborer avec Electronic Arts nous aidera à faire exactement cela », a déclaré Ong.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Xbox aura plus de jeux vidéo exclusifs en 2023 : dit Phil Spencer

Les rumeurs d’une collaboration entre EA et Marvel ont commencé en juin, lorsqu’il a été rapporté que le développeur du jeu travaillait avec le géant de la bande dessinée sur un nouveau titre. Il a ensuite été confirmé qu’il s’agissait d’un jeu mettant en vedette Iron Man.

Pendant ce temps, le nom « Black Panther » est également apparu comme des personnages potentiels pour recevoir un nouveau jeu. Bien que rien n’ait encore été officiellement confirmé, le titre serait un monde ouvert où les joueurs pourraient explorer Wakanda en tant que héros titulaire.

Pour le moment, la date de sortie du jeu vidéo « Iron Man » n’est pas connue.